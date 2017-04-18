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Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

18 Nisan 2017 Salı 14:57
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Orhangazi ilçesinde tır ile çarpışan kamyonette bulunan çift öldü, 4 kişi yaralandı

Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.  Nihat Demir (72) yönetimindeki 16 VL 795 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik karayolunun Gölyaka Mahallesi çıkışında Yaşar Enes B. (28) idaresindeki 11 AG 439 plakalı tır ile çarpıştı.  Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve zeytin bahçesine giren kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan kızları Olcay Kalafatçı (43) ve Mukadder Demir (41), torunları Begüm Demir (20) ve Pembe Peker (22), yaralandı, eşi Rükna Demir (68) olay yerinde hayatını kaybetti.  Kazayı görüp yardım eden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.  Sürücü Demir, Gemlik Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralılar Bursa'daki hastanelere sevk edildi.  Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Anadolu Haber Ajansı
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