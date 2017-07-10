Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 18 yaralı

BURSA (AA) - Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaşları 13 ile 15 arasındaki 91 kız öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan kafile, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Bursa'da yapılacak yaz kampı için Diyarbakır'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Buradan 2 otobüsle Bursa'ya hareket eden kafiledeki bazı öğrenciler, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda, Orhangazi ile Gemlik arasındaki Karsak gişeleri yakınlarında midelerinin bulandığını söyledi.

Bunun üzerine öğrenciler, yol kenarında duran otobüslerden indi.

Bu sırada, aynı istikamette seyreden Sedrettin Eroy idaresindeki 16 JDL 86 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki öğrencilere çarparak şarampole devrildi.

Edanur Yıldız (13) ve Semanur Tekinhatun (13), kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Eroy, otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi, otobüslerde bulunan Murat Soğuksu, Ersin Osman Hoşkesen ile 3 öğretmen ve 10 öğrenci yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücüler Taşpınar, Eroy ve Selvi ile Hoşkesen, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralı öğrencilerden Zilan Çelik, Büşranur Kazak, Nurcan Kalkan, Büşra Güller ve öğretmen Fidan Sercanoğlu'un sağlık durumunun ağır olduğu, yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförleri Taşpınar ve Selvi ile hafif ticari araç sürücüsü Eroy'un gözaltına alındığı bildirildi.

Anadolu Haber Ajansı