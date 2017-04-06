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Bursa'da sahte içki operasyonu

06 Nisan 2017 Perşembe 11:07
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- İmalathane olarak kullanılan bir evin teras katında yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'da sahte içki operasyonu
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, imalathane olarak kullanılan bir evin teras katında yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Baruthane Mahallesi'nde oturan B.D'nin evinin teras katında sahte içki ürettiği ihbarını alan güvenlik güçleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, teras katında pet, cam şişe ve damacanalar içinde yaklaşık 400 litre sahte içki, kaçak doğalgaz hattı ile çalıştığı tespit edilen damıtma kazanı, bin litre fermente edilmiş ve damıtılmaya hazır vaziyette armut posası, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ev sahibi B.D, gözaltına alındı. 

Anadolu Haber Ajansı
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