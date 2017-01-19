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Bursa'da otomobil inşaatın temel kazısına düştü

19 Ocak 2017 Perşembe 12:19
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Araçta sıkışan üniversite öğrencisi sürücü ağır yaralandı

Bursa'da otomobil inşaatın temel kazısına düştü
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir inşaatın temel kazısına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Akyar'ın kullandığı 16 BB 230 plakalı otomobil, Kasım Önadım Bulvarı'nda, yoldan çıkarak bir inşaata ait yaklaşık 10 metre derinlikteki temel kazısına düştü. 

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenci olduğu öğrenilen Akyar, ters dönen otomobilin içinde sıkıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Akyar'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Akyar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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