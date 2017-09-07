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Bursa-İnegöl yolunda trafik kazası

07 Eylül 2017 Perşembe 14:01
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- Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 7 kişinin kimlikleri belirlendi

Bursa-İnegöl yolunda trafik kazası
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e asfalt çalışması için giden işçileri taşıyan Fatih Şahin idaresindeki 16 NTM 81 plakalı minibüs, Babasultan mevkisinde, Ali Gültekin'in kullandığı 60 ZC 155 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Emin, Satı, Engin, Ebru (8) ve Gülizar Gültekin olay yeri, ağır yaralanan Ercan Gültekin (14) ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile 17 işçi, Bursa ve İnegöl'deki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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