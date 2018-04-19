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BURSA HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ’NDEN MAPFRE’YE ANLAMLI ÖDÜL

Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen HİÇ Ödülleri kapsamında Fundacion MAPFRE, trafik konusunda bilinç yarattığı “Bıdık İle Köpük Trafikte” çocuk tiyatrosu projesiyle Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisinde ödüle layık görüldü.

BURSA HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ’NDEN MAPFRE’YE ANLAMLI ÖDÜL

Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen HİÇ Ödülleri kapsamında Fundacion MAPFRE, trafik konusunda bilinç yarattığı “Bıdık İle Köpük Trafikte” çocuk tiyatrosu projesiyle Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisinde ödüle layık görüldü.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:00
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BURSA HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ’NDEN MAPFRE’YE ANLAMLI ÖDÜL

Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından kurumları halkla ilişkiler çalışmaları yapmaya özendirmek ve mesleğin itibarını geliştirmek adına düzenlenen HİÇ ödüllerinin altıncısını 17 Nisan 2018’de Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Bu yıl,“Hiç’ten gelen büyüyor” konsepti ile hazırlanan Hiç Ödüllerinin sunuculuğunu ünlü komedyen Yavuz Seçkin üstlendi.

Fundacion MAPFRE, HİÇ Ödüllerine; “Bıdık İle Köpük Trafikte” adlı çocuk tiyatrosu ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde katıldı. Çocukların trafik kurallarına uymaları konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığı projesi, gecenin sonunda ilgili kategoride ödüle layık görüldü. 2012 yılından bu yana yol güvenliği alanında projeler hayata geçiren Fundacion MAPFRE, son 3 yıldır çocukları bilinçlendirmeye odaklandığı “Bıdık İle Köpük Trafikte” projesini hayata geçiriyor. Trafik kurallarını eğlendirerek öğreten Bıdık ve Köpük Trafikte adlı oyun, çocuk tiyatrosunun deneyimli ismi Tiyatro Alkış tarafından Fundacion MAPFRE için özel olarak hazırlandı.

“Bıdık İle Köpük Trafikte” çocuk tiyatrosu, İstanbul başta olmak Ankara, Kayseri, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli ve Aydın’da yapılan gösterimlerle 12 binin üzerinde çocuğa ulaştı. Ayrıca Türkiye’de ilk kez İDO’nun Yenikapı – Bandırma feribot seferlerinde oynanarak bir deniz ulaşım aracında sahnelenen ilk oyun olma özelliğine sahip oldu.

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