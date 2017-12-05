Bursa endüstri zirvesi ekonomiyi canlandırdı

04 Aralık 2017 Pazartesi – Türkiye endüstrisinin tüm taşlarını bir araya getiren ve bölgesinin en büyük fuarı olan Bursa Endüstri Zirvesi, 30 Kasım – 3 Aralık 2017 tarihleri arasında eş zamanlı olarak Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

25 ülkeden 410 firma ve firma temsilciliği 7 ayrı salondan oluşan 40 bin m2 de kapalı alanda buluşturan fuarlar, sanayinin gelişimine yön veren sektörleri aynı çatı altında bir araya getirerek, son teknolojinin ziyaretçi ile buluştuğu son nokta olması ile de dikkat çekti.

Son teknoloji kullanarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapan Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı,Kalıp Avrasya Fuarı ve Otomasyon Fuarı’nın eş zamanlı olarak düzenlendiği Bursa Endüstri Zirvesi’nde; metal - sac işleme teknolojilerinden kalıp yan sanayisine, makine otomasyonuna kadar geniş ürün grubu yer aldı. Türkiye makine imalat sektörünü bir araya getiren zirve, yurt içinden 40’tan fazla sanayi şehrinden ve yurt dışından ise 60 farklı ülkeden gelen toplamda 44 bin 665 ziyaretçiyi ağırladı.

UR-GE projeleri büyük ilgi gördü

Yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçilerden de yoğun ilgi gören fuarlarda katılımcılar, ürünlerini 4 gün boyunca ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu. Makine, uzay havacılık savunma, kompozit ile raylı sistemler sektörü UR- GE projeleri kapsamında 6 kıtadan 60 ülke 1200’ü aşkın iş insanının katıldığı zirvede ‘Ticari Safari’ Projesi kapsamında yerli firmalar ve yabancı iş dünyası temsilcileri B2B programı kapsamında 700’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdiler.

Bursa Endüstri Zirvesi hakkında açıklamada bulunan Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.Genel Müdürü İlhan Ersözlü, zirvenin Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yaptığının altını çizdi. Fuar kapsamında yerli otomobil üretimine destek verecek hassas makinelerin sergilendiğini söyleyen Ersözlü, “Her anlamda oldukça başarılı bir fuara ev sahipliği yaptığımızı düşünüyoruz. Fuarda yakalanan satış rakamları, sürekli üzerinde durduğumuz ve önemini her fırsatta dile getirdiğimiz Bursa Endüstri Zirvesi’nin, sektörün en önemli marka fuarı olduğunun göstergesidir.



Ülkemizin en büyük 3 fuarından birisi olan zirvemiz, her yıl yüzde 10 büyümeyle kendi gücünü katlayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. 4 gün boyunca binlerce sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilen zirvede 410 firma yeni ürünlerini ilk kez Bursa Endüstri Zirvesi’nde tanıttı. Fuarların başarı geçmesi, 4 gün süresince gerçekleşen ticaretle 250 milyon dolarlık iş hacmi hedefine ulaşılacağını gösteriyor” dedi.

Fuarlar, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MIB) işbirliğiyle, T.C Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Prestij Yayıncılık destekleri ile düzenlendi.

Seneye de aynı yerde…

Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten Bursa Endüstri Zirvesi, gelecek yıl 29 Kasım – 2 Aralık 2018 tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya hazırlanıyor.