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Burgan Bank yeni internet bankacılığı ile müşterilerine özel bir deneyim sunuyor

05 Ocak 2017 Perşembe 17:12
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Burgan Bank, yenilediği internet bankacılığı ile müşterilerine kullanıcı dostu ve kişiselleştirilebilir menü tasarımı sunarken, modern dizaynıyla da göz dolduruyor.

Burgan Bank yeni internet bankacılığı ile müşterilerine özel bir deneyim sunuyor
2016 yılının üçüncü çeyreğinde krediler bazında sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydeden ve bu çeyrekte net kârı 40,4 milyon TL olan Burgan Bank, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak teknolojik ve alt yapı yatırımları gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Burgan Bank, Aralık ayında müşterileri ile buluşturduğu yeni dijital bankacılık ile işlevselliği basit ve kullanışlı bir tasarımla sunuyor.
Burgan Bank’ın yenilenen internet bankacılığı ile müşteriler işlemlerini, kullanım sıklıklarına ve tercihlerine göre kişiselleştirebiliyorlar. Ayrıca son yaptıkları işlemleri veya favori işlemlerini tek tuşla anında gerçekleştirebiliyorlar. Sade olduğu kadar modern ve fonksiyonel bir tasarım anlayışıyla yenilenen Burgan Bank internet bankacılığı, ihtiyaç anında kullanıcılarına tek tuşla müşteri temsilcisine ulaşma imkanı da sağlıyor.
Burgan Bank’ın yenilenen internet bankacılığı hakkında Burgan Bank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kuriş,“Burgan Bank olarak müşterilerimiz için her an ulaşılabilir olmak ve güvenilir, yenilikçi hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Bu anlayışımız çerçevesinde teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak hizmetlerimizi geliştirmek için uzun süredir önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu yılın başında yenileyerek daha kullanışlı bir tasarıma kavuşturduğumuz web sitemizin ardından internet bankacılığımızı çok daha modern, kullanıcı dostu, teknolojik bir yapı haline getirdik. Müşterilerimizi, mobil cihazlarından sade ve kullanımı son derece kolay bir önyüzle karşılayan yeni internet bankacılığımız; ihtiyaçları yöneten akıllı ajanda, ana menü işlemlerini kişiselleştirme, tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanma gibi pek çok özelliği ile de kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak. Burgan Bank olarak, gelişen teknolojiyi takip ederek yenilikçi ve sade bir bakış açısı ile ürün ve hizmetlerimize entegre etmeye devam edeceğiz” dedi.

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