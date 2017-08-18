Burgan Bank gelenekselleşen bayram kredisiyle müşterilerinin nakit ihtiyacını karşılıyor

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile öne çıkan Burgan Bank, gelenekselleşen Bayram Kredisi ile bu bayram da müşterilerine destek oluyor. Bayramda aileleri ile keyifli vakit geçirmek veya hayallerindeki tatile çıkmak isteyenler için 3 ay taksit erteleme ve 48 aya kadar vade imkanı sunan Bayram kredisi sayesinde müşterilerin nakit ihtiyacı gideriliyor. Avantajlı faiz oranları ile müşterilerinin yüzünü güldüren Burgan Bank Bayram Kredisi’ne Eylül ayı sonuna kadar başvurulabilecek.

Burgan Bank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kuriş; “Bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerimize, 3 ay taksit erteleme ve 48 aya kadar vade imkânı ile sunduğumuz Bayram Kredimiz uygun faiz oranlarıyla da yüzleri güldürüyor. Geleneksel hale getirdiğimiz bayram kredimizle bayramın coşkusuna katkıda bulunmak istiyoruz. Bayram planlarını erteleyen müşterilerimizi de düşünerek Bayram Kredisi’ne son başvuru tarihini 30 Eylül 2017 olarak belirledik. Burgan Bank ailesi adına herkesin Kurban bayramını huzurla ve hayallerindeki gibi geçirmesini umuyor, şimdiden iyi bayramlar diliyorum” dedi.