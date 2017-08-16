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Burdur’da trafik kazası: 2 yaralı

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:52
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Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası: 2 yaralı
BURDUR (AA) – Burdur’un Karamanlı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Karamanlı ilçe merkezinden Yeşilova ilçesine giden Hakan Şahan’ın kullandığı 20 SC 404 plakalı otomobil, Eşeler Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde refüje çarptı

Çarpmanın etkisiyle takla atarak yan yatan otomobilde sıkışanlar, çevreden gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Araçta bulunan Uğur Özgün ve Sinan Akay, olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın kontrolsüz bir şekilde hızla gelerek orta refüje çarpma anı, çevredekilerin yan yatan otomobili iterek lastiklerinin üzerinde durmasını sağlamaları ve içeride sıkışanları çıkarma çabaları yer alıyor.

 


Anadolu Haber Ajansı
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