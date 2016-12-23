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BURÇAK ILIMAN ‘YILIN KADIN CEO’SU ÖDÜLÜNÜ ALDI

23 Aralık 2016 Cuma 13:40
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Ekovitrin yazar kadrosu arasında yer alan Burcak Ilıman’a yılın kadın Ceo'su ödülü verildi.

BURÇAK ILIMAN ‘YILIN KADIN CEO'SU ÖDÜLÜNÜ ALDI
Bu yıl 100’den fazla şirketten 200 kadar üst düzey profesyonelin bir araya geldiği ‘2016 Türkiye Kadın Güçlendirme ve Liderlik Zirvesi’, başarılı kadın yöneticileri ödüllendirdi ve hikayelerini anlatmalarına ortam sağladı.  

TraiCon Events’ın birçok kategoride ödül dağıttığı zirvenin adaylarından biri de medya ve iletişim sektöründen Burçak Ilıman oldu. Ödül töreni için organize edilen gala gecesinde 12 yıldır ulusal ve uluslararası birçok şirket ve markanın iletişim danışmanlığını yürütmekte olan Avantgarde Communication Management’ın CEO’su Burçak Ilıman“Yılın Kadın CEO’su Ödülü”nü aldı. Eşitliğin sağlandığı, kadın rolünün yeniden şekillendiği medya, pazarlama, iletişim, teknoloji, imalat gibi birçok alanda başarı elde eden kadın yöneticiler; zirve de yeni fikirler dinleme, işbirliği yapma ve potansiyellerini değerlendirme fırsatı buldu.
Türkiye Kadın Güçlendirme ve Liderlik Zirvesi; kadınları ülke ekonomilerinin önemli bir parçası olarak tanımayı savunuyor ve başarılı kadınların ilham verici öykülerini ön plana çıkarmaya gayet gösteriyor.
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