Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
104283
ALTIN
171.751
DOLAR
4.0703
STERLİN
5.5913
EURO
4.9253

BUMERANG KARTAL’IN YÜZDE 25’İ SATILDI

Anadolu Yakası'nın önemli noktası Kartal'ın kalbinde yükselen Bumerang Kartal projesinde satışların yüzde 25'i tamamlandı.

BUMERANG KARTAL’IN YÜZDE 25’İ SATILDI

Anadolu Yakası'nın önemli noktası Kartal'ın kalbinde yükselen Bumerang Kartal projesinde satışların yüzde 25'i tamamlandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:24
787 Okunma
BUMERANG KARTAL’IN YÜZDE 25’İ SATILDI

Son kata gelinen Bumerang Kartal projesinde ince inşaata da başlandı. Henüz proje tamamlanmadan satışların hız kazandığı Bumerang Kartal, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu.
 
Özkartallar A.Ş. güvencesiyle yükselen Bumerang Kartal projesi Kartal Metrosu'na 1 dakika yürüme mesafesinde yer alıyor. Adını Bumerang şeklinden alan projede 8. kat itibarıyla tüm daire ve odalarda Adalar ve deniz manzarasının keyfine varılabiliyor.
 
Kartal Adliyesi'nin tam karşısında yer alan Bumerang Kartal projesi 40 kattan oluşuyor. Kapanmaz koru alanı ve deniz manzarasına sahip projenin çevresinde hastane, adliye, havalimanı, alışveriş merkezleri ve daha birçok önemli merkez yer alıyor.
 
YÜZDE 1 KDV AVANTAJI
 
Bumerang Kartal, Seyir Terası, Cafeler, Toplantı Salonları, Yüzme Havuzları, Tenis Kortu, Fitness Center, Sauna, Buhar Odası-MasajOdası, Türk Hamamı, Loby ve Danışma, Çamaşırhane, Mescitler, Yönetim Odaları, Sığınak, Açık ve Kapalı Otopark,profesyonel yönetim ile birlikte ofis ve konut anlayışında bir yaşam alanı da sunuyor.
 
E-5 üzerinde, Kartal Anadolu Adliyesinin tam karşısında konumlanan ve Kartal Adliye metro durağına 1 dakika yürüme mesafesinde yer alan Bumerang Kartal40 katlı olup, 9 bin 650metrekare arsa üzerinde konumlandırılmış 60 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip 190 adet bağımsız bölüm ve 14 adet mağazadan oluşuyor. 8’nci katından itibaren Anadolu Yakası’nın cıvıl cıvıl adalar manzarasına hakim ofis vedaireler 64 metrekareden 374 metrekareye kadar büyüyebiliyor.
İstanbul’da yatırım yapmanın en avantajlı seçeneklerinden biri olan ve bitiş tarihi Aralık 2019 olarak belirlenen Bumerang Kartal Projesi’nde ofis ve konut alanlarının metrekare fiyatı 6 bin TL ile 12 bin 500 TL arasında değişiyor.
 
En son teknoloji ve akıllı bina sistemiyle donatılan projede ofis katları; mutfak ve ıslak zeminler tamamlanmış, zeminler ve tavanlar yapılmış, daire içi alanlarının bölümleri ise müşteri tercihine bırakılarak Shell & Core halinde iç dekorasyona hazır biçimde; konutlar ise anahtar teslim olarak hazırlanıyor.

 
Esnek ve fonksiyonel alan seçenekleri, yatırım değeri ve konsepti ile modern ofis ve konut anlayışının en üst seviyeye taşındığı Kartal Bumerang Projesi yaşam standardına yeni bir soluk getirmek isteyenler, farklı gayrimenkul projelerini takip eden yatırımcılar ve işverenler profilini hedefliyor.
 
Bumerang Kartal, Anadolu Yakası’nın en önemli merkezlerinden biri haline gelen Kartal’ın en prestijli lokasyonunda konumlandırıldı. Bumerang Kartal Projesi’nin kapanmaz Adalar manzarasına sahip daireleri ve ofisleri, krediye uygun, yüzde 1 KDV avantajları ile şirket bünyesinde yüzde 40’u peşin, geri kalan yüzde 60’i proje bitiş tarihi olan, Aralık 2019'a kadar 0 komisyon ile vadelendiriliyor.

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracatçıya 'dolaşım' kolaylığı
İhracatçıya 'dolaşım' kolaylığı
İstanbul Yeni Havalimanı’nda taksi hizmeti için imzalar atıldı
İstanbul Yeni Havalimanı’nda taksi hizmeti için imzalar atıldı
Şimşek: Enflasyonda daha fazla düşüş bekliyorduk
Şimşek: Enflasyonda daha fazla düşüş bekliyorduk

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim