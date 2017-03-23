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Bulgaristan’da seçimlere doğru

23 Mart 2017 Perşembe 15:51
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- Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu DOST Partisi lideri Mestan, Türklerin yoğunlukta olduğu köylerde seçmenlerle buluştu

Bulgaristan'da seçimlere doğru
 MİLADİNOVO (AA) - Bulgaristan'da Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, pazar günü yapılacak parlamento seçimleri kapsamında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ilinin köylerini dolaştı.
Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin ve Müslümanların oluşturduğu DOST Partisinin lideri Mestan, 26 Mart'ta yapılacak parlamento seçimleri kampanyasını sürdürüyor.

Mestan, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ilinin Miladinovo (Dedeler) köyünde seçmenlerle bir araya geldi.
Hafta sonu yapılacak seçimlerin Bulgaristan'daki Türkler için büyük önem taşıdığını ifade eden Mestan, Türk partisi olarak anılan Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH), ırkçı bir partinin eski milletvekillerine aday listesinde yer verdiğine dikkati çekti.
Mestan, bu milletvekillerinin önceki yıllarda Sofya'da bir camiye yapılan saldırının içinde yer aldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben buraya cesur, özgür Türklerin oyu için geldim. 26 Mart'ta çok kolay bir seçeneğiniz var. Bir tarafta ırkçı milletvekillerine listelerinde yer veren, 27 yıldır bizleri kandıran, hak deyip hakkımızı alan HÖH var. Ben de o partideydim. O partinin genel başkanlığını da yaptım. Türkiye Cumhuriyetini desteklediğim için partiden uzaklaştırıldım. Türkiye'yi desteklemek hiçbir zaman suç olamaz."

Türkiye'nin 1989 yılında göç esnasında yaklaşık 500 bin vatandaşa kucak açtığını hatırlatan Mestan, "Ben borcumu ödedim. Türkiye'yi desteklemekten pişman değilim." dedi.

Mestan, HÖH'ten ayrılarak yeni bir partiyle yollarına devam ettiklerini anımsatarak DOST Partisinin Türkiye ile Bulgaristan Türkleri arasında büyük bir köprü vazifesi göreceğini dile getirdi.
Seçmenlere seslenen Mestan, "Türklüğümüz adına sizleri DOST Partisine destek vermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

-"Umudumuz DOST'ta"

Miladinovo köyü sakinleri de DOST Partisini kendileri için yeni bir umut olarak görüyor. 

Köy sakinlerinden Mehmet Hasan Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HÖH tarafından kendilerine hiçbir zaman sahip çıkılmadığına işaret ederek uzun süredir Türkleri savunacak yeni bir partiyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Ahmet, "DOST Partisine 10 yıldır hasrettik. 27 yıldır HÖH'ten umudumuz vardı ama maalesef hep bize yalan söylediler. Şimdi yeni bir güç bulduk. İnşallah DOST Partisi başarılı olur ve hayallerimiz boşa gitmez." diye konuştu.

Ahmet, HÖH'ün uzun yıllar kendilerine baskı uyguladığını ifade ederek "Şimdi umudumuz DOST'ta." dedi.
Nazife Özen de HÖH'e olan inançlarını kaybettiklerini dile getirdi. HÖH'ün Onursal Başkanı Ahmet Doğan'ın halktan uzak durduğuna ve Türkçe konuştuğunu görmediğine vurgu yapan Özen, "HÖH'ün halkımız için bir şey yaptığını düşünmüyoruz. Kendimiz, çocuklarımız, gelecek nesillerimiz için DOST diyoruz." ifadesini kullandı.

Özen, DOST Partisinden, yurt dışına giden Bulgaristan Türklerinin geri dönebilmeleri için onlara iş imkanları sağlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Lütvi Mestan, Miladinovo köyünün ardından Çiftlik, Kokiçe, Perperek köylerini gezdi.  
Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçiminde, 7 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanların oyları için DOST Birliğinin yanı sıra parlamentoda 33 milletvekili bulunan HÖH mücadele verecek.

Türkiye'de 24 Kasım 2015'te hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi, Bulgaristan'da Türklerin en fazla temsil edildiği HÖH'te görüş ayrılığına neden olmuştu. Türkiye'nin tutumunu destekleyen Genel Başkan Lütvi Mestan, Onursal Başkan Ahmet Doğan'ın baskılarına maruz kalarak partiden ihraç edilmişti.

Mestan ve bir grup milletvekili, Nisan 2016'da DOST Partisini kurarak Bulgaristan'daki Türk siyasi hareketinde yeni bir sayfa açmıştı. Kısa sürede örgütlenen DOST Partisi, erken seçimlere Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile ittifak yaparak DOST Birliği altında katılıyor.

Anadolu Haber Ajansı
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