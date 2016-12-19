Bulgaristan'da gaz taşıyan trendeki patlama

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Hitrino (Şeytancık) köyü muhtarı Nureddin Basri İsmail, gaz taşıyan trende meydana gelen patlamanın ardından köydeki kurtarma ve onarım çalışmalarının yavaş yürüdüğünü söyledi.

İsmail, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın ardından oluşturulan kriz masası toplantısında halkın taleplerini dile getirmeye çalıştığını ancak İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova tarafından toplantıdan uzaklaştırıldığını belirterek ''Nazikçe o ortamda istenmediğim ifade edildi. Belki duymam gerekmeyen şeyler konuşulacaktı. Belki de ısrarcı tavrım birilerine rahatsızlık vermişimdir” dedi.

Muhtar İsmail, “Kurtarma ve onarım çalışmalarının hızından memnun değilim.” dedi.

Köyün yakınında yaşayan akrabalarının yanında kalan Hitrino sakinleri de konuk edildikleri yerlerde ev sahiplerini zor durumda bıraktıklarını ifade ederek bir odada 10-15 kişi kaldıklarını, temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirttiler.

İtfaiye Müdürü Nikolay Nikolov ise kurtarma ve onarım ekiplerine uygulanan baskının çalışmalarını zorlaştırdığını, halkın güvenlik sağlandığında evlerine dönebileceğini söyledi.

Yetkililer, yabancıların köye girmemesi için 120 polisin görev yaptığını, köyde kullanılamaz hale gelen 26 evin dışındaki konutlara elektrik ve suyun kademeli olarak verileceğini açıkladı.

Bulgaristan Kızılhaç Teşkilatı, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü ve üyelerinin çoğunluğunun Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Hitrino halkına destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı. HÖH milletvekillerinin bu ayki maaşlarını Hitrino için düzenlenen yardım kampanyasına bağışlayacakları ifade edildi.

Hitrino'da 11 Aralık'ta meydana gelen patlamayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Tümü Türk kökenli 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 evin yıkıldığı patlama sonrası oluşturulan kriz masasında, gaz taşıyan 29 vagonun bölgeden çekilmesine karar verildi.

Anadolu Haber Ajansı