Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'a çıkış için sınır kapılarına gelen tırların oluşturduğu kuyruk, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 10, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 6 kilometreyi buldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek isteyen tır şoförleri, sınır kapılarında işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu Kapıkule'de 10, Hamzabeyli'de 6 kilometreyi buldu.

Tır şoförü Ali Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tır şoförlerinin kuyruk sıkıntısının çözüme kavuşmadığını söyledi.

Kuyrukta bekleyen şoförlerin çeşitli sıkıntılar çektiğini anlatan Ceylan, "Bulgar'ın yavaş çalışması, buradaki mazot problemi hep var. Kış geldi, bu mevsimde kuyruklar bizi daha fazla zorluyor. Kaçaklar nedeniyle uyuyamıyoruz. Tuvalet, duş sorunumuz var. Yetkililerin bunlara çare bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ceylan, Kapıkule Sınır Kapısı'na bir tır parkı daha yapılması gerektiğini ifade etti.

Tır Şoförü Ünal Demir ise dün akşamdan beri kuyrukta beklediğini söyledi.

Bulgar gümrükçülerden şikayetçi olduklarını aktaran Demir, "Bulgar tırları alsa bu kadar sıkıntı olmaz. Geliriz, sahaya girer, dinlenir gideriz. Ama şimdi dinlenemiyoruz. Sabaha kadar direksiyon başındayız" şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı