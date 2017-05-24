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Buldukları lahdi 4 milyon dolara satmak istediler

24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:42
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 12 defineci tarafından bulunan haç işaretli lahit, arkeolog uzman ekibin gözetiminde açıldı

Buldukları lahdi 4 milyon dolara satmak istediler
 ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde buldukları haç işaretli lahdi alıcı gibi davranan jandarma ekiplerine 4 milyon dolara satmaya çalışan 12 defineci yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Ayvalı Mahallesi yakınlarında bulunan ve kaçak kazı yapan 12 defineci tarafından alıcı gibi davranan güvenlik güçlerine 4 milyon dolara satılmak istenen lahit, operasyon sonucu şüpheliler gözaltına alındıktan sonra uzman ekibin gözetiminde açıldı.

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi arkeolog uzmanlarının koordinesinde 4 metre derinlik, 6 metre uzunluğundaki tünel, iş makinesi ve belediye işçilerinin yardımıyla açıldı ve lahit gün yüzüne çıkarıldı.

Bizans dönemine ait olduğu belirlenen ve içinden insan iskeleti çıkan lahit incelenmek üzere Eti Arkeoloji Müzesine götürülecek.

Bu arada, zanlılardan 2'sinin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, 10 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Haber Ajansı
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