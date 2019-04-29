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Buket Aydın Kanal D'ye geri dönüyor

Kanal D'nin ana haber spikeri Buket Aydın'ın geçtiğimiz hafta sonu kanaldan kovulduğu iddia edilmişti. Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, bu akşam saat 19:00'da ana haber bültenini sunacağını duyurdu.

Buket Aydın Kanal D'ye geri dönüyor

Kanal D'nin ana haber spikeri Buket Aydın'ın geçtiğimiz hafta sonu kanaldan kovulduğu iddia edilmişti. Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, bu akşam saat 19:00'da ana haber bültenini sunacağını duyurdu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:41
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Buket Aydın Kanal D'ye geri dönüyor

Buket Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız." sözlerine attığı kahkalarla hafızalara kazındı.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra Buket Aydın'ın o kahkahası, başına dert açtı.

Geride bıraktığımız cuma günü Kanal D'nin Ana Haber bültenini Semiha Şahin'in sunması, Aydın'ın kovulduğu iddialarını güçlendirmişti.

İddialar bununla da sınırlı kalmamış, Buket Aydın'ın bülteni sunmak üzere stüdyoya girmeye çalıştığı, kendini odasına kilitlediği, güvenlik eşliğinde binadan çıkarıldığı, son olarak Kanal D’ye dönmek için araya "Ankara’dan birilerini soktuğu" öne sürülmüştü.

Aydın'dan "kovulmadım, izne ayrıldım" açıklaması gelmişti.

Hatta Aydın'ın, Kanal D binasından zorla çıkarıldığı ve geri dönmek için Ankara'da üst düzey isimlerle bir araya geldiği de iddia edilmişti.

Tüm bu iddialar konuşulurken sessizliğini koruyan Aydın, bugün sosyal medya hesabından, "Yeni saatimiz 19’da akşam görüşmek üzere" şeklinde tweet attı.

Kanal D ekranlarına geri döneceğini bu tweetle duyuran Buket Aydın'a sosyal medyada twitter'da "Görüşmeler başarılı geçmiş" şeklinde yorumlar geldi.

Son Güncelleme: 29.04.2019 16:49
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