BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN!..

BİLAL KOÇAK

Biz de bir atasözü vardır. “Bükemediğin bileği öp” derler. Bu atasözünün anlamı; kendisi ile mücadele ettiğin rakibinin kuvveti, bilgisi ve becerisi karşısında başarı gösteremeyip mağlup olduysan, rakibinin üstünlüğünü kabul et. Bu onurlu bir davranış olacaktır. Böylece kötülüğünden de kendini korumuş olursun.

24 Haziran seçimlerinin galibi Recep Tayyip Erdoğan, mağlubu ise Muharrem İnce ve diğerleridir. Şimdi Sayın Muharrem İnce’ye ve diğer adaylara düşen görev; bileğini bükemedikleri Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp tebrik etmeleridir. Özellikle Sayın İnce gocunmamalıdır ve bu (İnceliği) göstermelidir. Demokrasinin gereği de budur.

Bu seçimin kazananı milletimiz ve ülkemiz olmuştur. Neticede; Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye kazanmıştır. 24 Haziran seçimlerinin sonucunu böyle okumak gerekir.

Bundan sonra güçlü bir Devlet Başkanı ve O’nun yönetimindeki Türkiye daha da büyüyerek yoluna devam edecektir.

Erdoğan, sadece Türk Milletinin değil, diğer mazlum milletlerin de sesi ve umudu olan bir liderdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı bu zaferinden dolayı kutluyorum. 24 Haziran seçim sonuçları ülkemiz için bir milat olmuştur.