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Bugünden geleceğe…GF Hakan Plastik SILENTA PREMIUM

09 Şubat 2017 Perşembe 15:38
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Türkiye’nin en sessiz borusu olma özelliğini hala koruyan SILENTA PREMIUM, sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı projelerinin tercihi olmayı sürdürüyor.

Bugünden geleceğe…GF Hakan Plastik SILENTA PREMIUM
GF Hakan Plastik’in SILENTA PREMIUM atık su boru sistemi, Alman Fraunhofer Enstitüsü tarafından yapılan ölçümlerde 4 lt’de 13 dB ses geçirgenliği sonucu ile Türkiye’nin en sessiz borusu olma özelliğini koruyor.

 

Büyük ve hızlı kentleşme nedeni ile giderek üzerinde hassasiyetle durulmaya başlayan gürültü kirliliği, konutlardan okullara, otellerden ofislere her alanda kişileri fiziksel ve ruhsal yönde olumsuz etkileyen toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yapılarda, toplumun ve bireyin yaşam kalitesini artıracak ses yalıtımı sağlayan ürünlerin kullanımı bu nedenle daha da önem kazanıyor.

 

DIN 4109 ve DIN 4102 sistem standartlarına uygun olarak formüle edilen GF Hakan Plastik’in tescilli ürünü ve Türkiye’nin ilk sessiz borusu SILENTA PREMIUM, mükemmel ses yalıtımı ile en sessiz boru olma özelliğini koruyor. Binalar için ideal koşulları oluşturan SILENTA PREMIUM, yaşam kalitesi ile birlikte yapının kalitesinin de artırılmasına da katkıda bulunuyor.

 

Üstün özellikler

SILENTA PREMIUM, 3 katmanlı bir duvar yapısına sahiptir:

İç katman, pürüzsüz yapısıyla üstün bir akış performansı sağlıyor. Kimyasal dayanımı sayesinde boru içerisinde oluşacak korozyonu engelliyor.

Orta katman, yüksek moleküler yapısı ve özel formülü ile boru içerisinde oluşan ses dalgalarını emerek boru dışına yansımasını önlüyor.

Dış darbelere ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı dış katman ise sıvıların sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınmasına imkan yaratıyor.

SILENTA PREMIUM, tesisat sistemi üzerindeki titreşimleri büyük oranda azaltarak; bina içerisindeki titreşimler sonucu meydana gelen temas sesleri ve uğultuları da minimum seviyeye indiriyor.

Özel conta sistemi, montaj kolaylığı sağlamakla birlikte su sızdırmazlığını garanti ediyor. Ayrıca ısıl genleşme nedeni ile borunun hareket etmesini sağlıyor.

 

Prestijli projelerin tercihi

EN14366 standardına göre, 13 db ses geçirgenliğine sahip olan SILENTA PREMIUM’un, TESK sertifikasının yanı sıra, Almaya Fraunhofer, Almanya Hoch, Rusya GOST-R, Ukrayna Ukr SEPRO raporları ile Alman DIBT Sertifikası da bulunuyor.

 

Tüm bu özellikler, SILENTA PREMIUM’un, sadece Türkiye içinde değil dünya genelinde prestijli ve niş projelerde tercih edilmesini sağlıyor. (Burj Khalifa-Dubai Mall, Rolex Tower, Versage Tower, Trump Tower, Sapphire, vb. )

 

SILENTA PREMIUM, her türlü yapının drenaj sistemleri (konutlar, endüstriyel binalar, hastaneler, oteller, ofisler, rezidanslar, yer altı drenaj sistemleri),merkez vakumlu temizlik sistemleri, egzos gaz sistemleri, kimyasal madde taşıma sistemleri gibi alanlarda kullanılabiliyor.
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