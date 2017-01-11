banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

BUDGET şoförlü araç kiralama

11 Ocak 2017 Çarşamba 12:32
Bu haber 490 kez okundu

Türkiye’nin en hızlı büyüyen araç kiralama markası Budget, sunduğu avantajlı hizmetler ile müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.

BUDGET şoförlü araç kiralama
Budget, devreye aldığı şoförlü araç kiralama ve transfer hizmeti ile araç kiralayanların hayatlarını kolaylaştırıyor. Budget şimdi de mobilite alternatiflerine yeni seçenekler ekliyor, müşterilerine günlük ve aylık kiralamanın yanında şoförlü araç kiralama ve çift taraflı havalimanı transferi hizmetleri de sunarak hizmet ağını genişletiyor. Binek veya minibüs tarzı araçlar ile yapılabilecek transfer hizmeti için ekonomik araç alternatifi de sunuluyor.

Budget’ın filosunda bulunan bir çok araç marka ve modelinden araç kiralamak isteyenler yurt genelindeki Budget ofislerinin yanı sıra www.budget.com.tr internet adresi ve 444 4 722 numaralı Rezervasyon Merkezi aracılığı ile hizmet alabiliyor, şöforlü kiralamak ve transfer hizmetinden yararlanmak isteyenler de hem çağrı merkezi hem de www.soforlukiralama.budget.com.tr adreslerinden rezervasyon yaptırabiliyor.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.