BUDGET şoförlü araç kiralama

Budget, devreye aldığı şoförlü araç kiralama ve transfer hizmeti ile araç kiralayanların hayatlarını kolaylaştırıyor. Budget şimdi de mobilite alternatiflerine yeni seçenekler ekliyor, müşterilerine günlük ve aylık kiralamanın yanında şoförlü araç kiralama ve çift taraflı havalimanı transferi hizmetleri de sunarak hizmet ağını genişletiyor. Binek veya minibüs tarzı araçlar ile yapılabilecek transfer hizmeti için ekonomik araç alternatifi de sunuluyor.

Budget’ın filosunda bulunan bir çok araç marka ve modelinden araç kiralamak isteyenler yurt genelindeki Budget ofislerinin yanı sıra www.budget.com.tr internet adresi ve 444 4 722 numaralı Rezervasyon Merkezi aracılığı ile hizmet alabiliyor, şöforlü kiralamak ve transfer hizmetinden yararlanmak isteyenler de hem çağrı merkezi hem de www.soforlukiralama.budget.com.tr adreslerinden rezervasyon yaptırabiliyor.