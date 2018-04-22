BUDAPEŞTE’DE TROYA SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

2018 Troya Yili etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Belediyesi ve Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’ın katılımlarıyla, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde Hale Gökhan ve Vahit Novruzov’un resim, Belgin Şahin’in de heykel çalışmalarından oluşan karma bir sergi açıldı. Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay başta olmak üzere birçok ziyaretçinin hazır bulunduğu açılışta araştırmacı gazeteci Haluk Şahin de Troya ve Çanakkale konulu bir mini konferans verdi.

TARİHE YOLCULUK TROYA VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI

Araştırmacı gazeteci Haluk Şahin yaptığı konuşmada, Çanakkale savaşının aslında, batının gözünde Troya savaşının bir devamı olduğunu, Anadolu halklarının da bu savaşlarda efsaneleşmiş kahramanlıklar gösterdiğini söyledi. Şahin, Troya ’da bulunan eserlerin, basta Puskin Müzesi olmak üzere dünyanın 44 müzesinde sergilendiğini, kazı alanın yanında, inşaatı devam eden, büyük Troya Müzesi’nin de yaz aylarında açılacağını müjdeledi.

Haluk Şahin konuşmasının sonunda, 1973’te Santa Barbara’da iki diplomatımızın öldüğü suikasti anlatan, ''Unutulmuş Bir Suikastin Anatomisi'', adlı kitabını Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay’a, Babali’de Cinayet, adlı kitabını da MÜSIAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’a takdim etti.

Resim Sanatçısı Hale Gökhan’da, Büyükelçi Ahmet Akif Oktay ve MÜSIAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’a 2018 Troya Yılı anısına özel hazırlanan Homeros Biblosu, Troya Atı ve sikkesinden oluşan bir üçlemeyi hediye etti. Resim Sanatçısı Hale Gökhan, sergide Çanakkale’den de burada ikamet eden ziyaretçilerin bulunmasının kendilerini daha da mutlu ettiğini açılıştaki yoğun ilginin sergi sonuna kadar sürmesini arzu ettiklerini söyledi.

ÜLGÜR GÖKHAN VE DOBO ZOLTAN UNUTULMADI

MÜSIAD Macaristan Temsilcisi ve Dünya Türk İş Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar, yaptığı konuşmada: Çanakkale sevdalısı ve Bozcaada sakini olarak Macaristan ile Çanakkale arasında kurulan bu köprünün temellerini 2016 yılında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan ile beraber attıklarını söyledi.

Başar, serginin de Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın davetlisi olarak katıldığı 54. Troia Festivalinde Resim Sanatçısı Hale Gökhan ile beraber, Macaristan’da bir etkinlik fikri çerçevesinde geliştirdiklerini belirtti. Bir sonraki etkinliğin ise Çanakkale’nin ev sahibi Macaristan’ının ise konuk olacağı Çanakkale Festivali olacağını söyleyen Başar, son olarak Çanakkale Belediyesine ve Yunus Emre Enstitüsüne de değerli katkılarından dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

MÜSİAD’A POLYKSENA ONURU

Belgin Şahin'de sergilenen eserler arasında bulunan ve İffet, vatanseverlik, inanç gibi değerleri ile öne çıkmış bir karakter olan Polyksena’nın heykelini öncelikle Macaristan’da Sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinde yaptığı lobicilik basta olmak üzere, birçok değerli hizmetleri olan Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’a hediye etiklerini söyledi. Serginin açılışına Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay’ın yerelmasının kendilerini ayrıca onurlandırdığını ve serginin de 27 Nisan’a kadar acık kalacağını belirtti.



