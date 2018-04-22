Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
110932
ALTIN
174.419
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7140
EURO
4.9845

BUDAPEŞTE’DE TROYA SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

BUDAPEŞTE’DE TROYA SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

22 Nisan 2018 Pazar 23:35
3668 Okunma
BUDAPEŞTE’DE TROYA SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

2018 Troya Yili etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Belediyesi ve Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’ın katılımlarıyla, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde Hale Gökhan ve Vahit Novruzov’un resim, Belgin Şahin’in de heykel çalışmalarından oluşan karma bir sergi açıldı. Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay başta olmak üzere birçok ziyaretçinin hazır bulunduğu açılışta araştırmacı gazeteci Haluk Şahin de Troya ve Çanakkale konulu bir mini konferans verdi.

TARİHE YOLCULUK TROYA VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI
Araştırmacı gazeteci Haluk Şahin yaptığı konuşmada, Çanakkale savaşının aslında, batının gözünde Troya savaşının bir devamı olduğunu, Anadolu halklarının da bu savaşlarda efsaneleşmiş kahramanlıklar gösterdiğini söyledi. Şahin, Troya ’da bulunan eserlerin, basta Puskin Müzesi olmak üzere dünyanın 44 müzesinde sergilendiğini, kazı alanın yanında, inşaatı devam eden, büyük Troya Müzesi’nin de yaz aylarında açılacağını müjdeledi. 
Haluk Şahin konuşmasının sonunda, 1973’te Santa Barbara’da iki diplomatımızın öldüğü suikasti anlatan, ''Unutulmuş Bir Suikastin Anatomisi'', adlı kitabını Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay’a, Babali’de Cinayet, adlı kitabını da MÜSIAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’a takdim etti.
Resim Sanatçısı Hale Gökhan’da, Büyükelçi Ahmet Akif Oktay ve MÜSIAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’a 2018 Troya Yılı anısına özel hazırlanan Homeros Biblosu, Troya Atı ve sikkesinden oluşan bir üçlemeyi hediye etti. Resim Sanatçısı Hale Gökhan, sergide Çanakkale’den de burada ikamet eden ziyaretçilerin bulunmasının kendilerini daha da mutlu ettiğini açılıştaki yoğun ilginin sergi sonuna kadar sürmesini arzu ettiklerini söyledi. 

ÜLGÜR GÖKHAN VE DOBO ZOLTAN UNUTULMADI 
MÜSIAD Macaristan Temsilcisi ve Dünya Türk İş Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar, yaptığı konuşmada: Çanakkale sevdalısı ve Bozcaada sakini olarak Macaristan ile Çanakkale arasında kurulan bu köprünün temellerini 2016 yılında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan ile beraber attıklarını söyledi. 
Başar, serginin de Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın davetlisi olarak katıldığı 54. Troia Festivalinde Resim Sanatçısı Hale Gökhan ile beraber, Macaristan’da bir etkinlik fikri çerçevesinde geliştirdiklerini belirtti. Bir sonraki etkinliğin ise Çanakkale’nin ev sahibi Macaristan’ının ise konuk olacağı Çanakkale Festivali olacağını söyleyen Başar, son olarak Çanakkale Belediyesine ve Yunus Emre Enstitüsüne de değerli katkılarından dolayı teşekkür ettiklerini belirtti. 

MÜSİAD’A POLYKSENA ONURU
Belgin Şahin'de sergilenen eserler arasında bulunan ve İffet, vatanseverlik, inanç gibi değerleri ile öne çıkmış bir karakter olan Polyksena’nın heykelini öncelikle Macaristan’da Sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinde yaptığı lobicilik basta olmak üzere, birçok değerli hizmetleri olan Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’a hediye etiklerini söyledi. Serginin açılışına Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay’ın yerelmasının kendilerini ayrıca onurlandırdığını ve serginin de 27 Nisan’a kadar acık kalacağını belirtti.


 

Son Güncelleme: 23.04.2018 01:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KARSAN’DAN ELEKTRİKLİ OTOBÜS 'ATAĞI'
KARSAN’DAN ELEKTRİKLİ OTOBÜS 'ATAĞI'
Ford Otosan'da yeni atama
Ford Otosan'da yeni atama
Gökyüzünün yıldızları Antalya’da şov yapacak
Gökyüzünün yıldızları Antalya’da şov yapacak

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim