Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’nde unutulmaz gece

Macaristan’da Türk Dili ve Kültürünün Tanıtımı

2013 yılında kurulan Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü, kurulduğu tarihten bu yana Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmaya yönelik konferanslar, söyleşiler, toplantılar, sergiler, edebiyat sohbetleri ile Türkçe öğretimi vb. alanlarında Budapeşte’de yoğun şekilde etkinlikler düzenlemektedir.



Müzeler Gecesinde Türk Sanatları

Bu programlardan birisi de Macaristan’da bu yıl 16’ıncısı düzenlenen müzeler gecesidir. Müzeler gecesi organizasyonu bu sene Macaristan’da bulunan 400 müzenin katılımıyla düzenlenmiştir. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ise yapılan bu programa 5’inci kez katılım gösterdi. Program 18.00’de başlatıp saat 24.00’e kadar sürdü.

Müzeler Gecesi’nde Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü binasında oldukça çeşitli ve renkli programlar gerçekleştirildi. Program kapsamında Türk Mutfağı, Ebru sanatı, kaligrafi, Türkçe dil oyunları, edebiyat söyleşisi ve konser düzenlendi. Türk mutfağı köşesine Türk tatlısı ve çayı tanıtıldı, ziyaretçilere ikram edildi. Ebru sanatçısı Özden Aydın hanımefendi Ebru Sanatını tanıttı. Ebru gösterisinden sonra katılımcılar da ebru yapma tecrübesi edindiler. Hüsn-ü hat ustası Mimar Sinan üniversitesi öğretim üyesi Ali Rıza Özcan bey hat sanatını tanıttı. hat sanatına yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler isimlerini İslam kaligrafisi ve Latin harfleri ile yazdırmak için gecenin ilerleyen saatlerine kadar ali rıza Özcan beyin önünde uzun kuyruklar oluşturdular.

Macarlar Recep Alper Cevirel ile coştu

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise cumhurbaşkanlığı Türk müziği devlet sanatçısı Recep Çevirel ve orkestrası tarafından konser verildi. Konsere yoğun ilgi gösteren misafirler Türk müzikleri eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadılar. Recep Çevirel tarafından Aşık Veysel’in “uzun ince bir yoldayım” adlı eseri Macarca ve Türkçe olarak seslendirildi MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’in da katıldığı Geceye Macar ve Türk davetliler yoğun ilgi gösterdi. Türk sanat musikisinin unutulmaz eserlerini seslendiren recep Çevirel ile Türk dinleyiciler iştirak ederken, Macar davetliler de tempo tutarak bu coşkuya ortak oldu. Gecenin sonunda, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül tarafından sanatçılara günün anlamını ifade eden plaketler verildi.

