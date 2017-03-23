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"BU ZAT BAŞKA BİR ÜLKEDE Mİ YAŞIYOR?"

23 Mart 2017 Perşembe 14:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana Muhalefetin başındaki zatın söylediklerine bakıyorum. Sonra derin bir şüpheye düşüyorum. Acaba biz mi başka bir ülkede yaşıyoruz, yoksa bu zat mı başka bir dünyada yaşıyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Balkan Federasyonu üyeleriyle buluşmasında konuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Ana Muhalefetin başındaki zatın bu konuda söylediklerini, şöyle 20-25 maddelik bir liste halinde önüme koyup bakıyorum. Sonra derin bir şüpheye düşüyorum. Acaba biz mi başka bir ülkede yaşıyoruz, yoksa bu zat mı başka bir dünyada yaşıyor?" diye konuştu.

"Türklere baskı haberleri bizi üzüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bulgaristan seçimlerinin huzur içinde geçmesini, adil ve şeffaf bir şekilde neticelenmesini temenni ediyoruz. Orada bazı baskıların gerçekleştiğini görmek, duymak bizi ciddi manada üzmektedir. Bir taraftan demokrasi diyeceksin ama öbür taraftan oradaki Türklere ciddi manada baskı yapacaksın, bu olacak iş değil. Bir taraftan Avrupa Birliği muktesebatı diyeceksin öbür taraftan Avrupa Birliği muktesebatının tam tersini işleyeceksin, bu olacak iş değil." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı
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