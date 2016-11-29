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Bu Yıl Çok Kazanacaksınız

29 Kasım 2016 Salı 10:44
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Benevre Beytepe projesi teslim için gün sayıyor. Projenin, Ağustos ayında teslim edileceğinin vurgusunu yapan Benevre Beytepe Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu “Benevre ile bu yıl çok kazanacaksınız” dedi.

Bu Yıl Çok Kazanacaksınız
Anahtar teslim için gün sayan, Benevre Beytepe sunduğu imkanlarla da konut sahibi olacak vatandaşların yüzünü güldürecek. Kaba inşaatı tamamlanan ince imalatların da hızla devam ettiği projenin Ağustos 2017 yılında, teslim edileceğinin vurgusunu yapan Benevre Beytepe Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu şunları söyledi ”Projemiz hem sunduğu imkanlar hem de konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza sağladığı kolaylıklar ile bu sene çok kazandıracak. Konut sahibi olmak isteyenler, hemen tapu, kolay ödeme seçenekleri ve 10 yıl vadeli banka konut kredisi ile bu yıl çok kazanacak.”


31 Aralık Son Gün

0.80, 0.89 faiz oranlarının ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunulan bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Türkoğlu “ Kullandığımız bu uygun faiz oranlarının yanı sıra, sunduğumuz kira ve aidat garantisi imkanı da konut sahibi olacak vatandaşlarımızın geleceğe olan yatırımlarını güçlendirecek. Bu fırsatı kaçırmamak için sadece 31 Aralık tarihine kadar acele etmek gerek ” diye konuştu.


Prestijli Yaşam, Güvenli Alan
Dairelerde ve ortak alanlarda led aydınlatma ile maksimum enerji tasarrufu sağlayan Benevre Beytepe; 7 gün 24 saat, bina ve otopark girişlerinde sağlanan kontrol sistemleri ve kameralı takip ile maksimum güvenlik sağlanıyor. Çocuklu ailelerin ortak yaşam alanlarını kontrol edilebileceği şekilde tasarlanan Benevre Beytepe, teknolojinin tüm olanaklarını sunarken yüzme havuzu, fitness, spor sahaları gibi alışılagelmiş özelliklerin haricinde misafir odası, kütüphane, müzik odası ve cep sineması ayrıcalıkları ile erişilebilir konforu yatırımcı ve ev sahipleri ile buluşturuyor.
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