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Bu yaz yükünüzü Victorinox ile hafifletin

11 Mayıs 2017 Perşembe 17:38
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Victorinox’un yeni valizleri, bu yaz tatilinde yükünüzü hafifletecek. Yüzde 100 saf polikarbon malzemeden üretilen Etherius valizler, oldukça hafif bir yapıya sahip. Uçak koridorlarında kolayca hareket edebilen fermuarlı sistemi sayesinde de ekstra kapasite sağlayan Etherius valizler renk seçenekleriyle de her zevke hitap ediyor

Bu yaz yükünüzü Victorinox ile hafifletin
Havaların ısınmasıyla yaz tatili planları yapılmaya başlandı. Tatil planını nasıl yaparsanız yapın yanınzda taşıyacağınız eşyalarınız için sizi yormayan ve sağlam bir valize ihtiyacınız olacak. Victorinox’un yeni Etherius valizleri yüzde 100 saf polikarbondan üretildi. Ultra güçlü özelliği ile darbelere karşı direnç gösteren Victorinox Etherius valizler, 360 derecelik hareket kabiliyetiyle de tatilde eşyalarınızı kolayca taşımanıza yardımcı olacak. 
Victorinox’un yeni valizi Etherius’un; altın rengi, metalik gri, metalik pembe ve mat siyah gibi renk seçenekleri bulunuyor. Darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklı yüzey ile kaliteli bir duruş yakalayan valiz, fermuar sistemiyle de ekstra kapasite kazanıyor. 

Beymen ve Hobix mağazalarından edinebileceğiniz yeni Victorinox Etherius valizler, satın aldığınız valizlerin renginde iPhone 7 kılıfa da sahip olabilirsiniz. 

Victorinox Etherius valizlerin satış fiyatı 1249 TL’dir. 

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