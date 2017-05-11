Bu yaz yükünüzü Victorinox ile hafifletin

Beymen ve Hobix mağazalarından edinebileceğiniz yeni Victorinox Etherius valizler, satın aldığınız valizlerin renginde iPhone 7 kılıfa da sahip olabilirsiniz.
Victorinox Etherius valizlerin satış fiyatı 1249 TL’dir.
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