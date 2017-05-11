Bu yaz yükünüzü Victorinox ile hafifletin

Havaların ısınmasıyla yaz tatili planları yapılmaya başlandı. Tatil planını nasıl yaparsanız yapın yanınzda taşıyacağınız eşyalarınız için sizi yormayan ve sağlam bir valize ihtiyacınız olacak. Victorinox’un yeni Etherius valizleri yüzde 100 saf polikarbondan üretildi. Ultra güçlü özelliği ile darbelere karşı direnç gösteren Victorinox Etherius valizler, 360 derecelik hareket kabiliyetiyle de tatilde eşyalarınızı kolayca taşımanıza yardımcı olacak.

Victorinox’un yeni valizi Etherius’un; altın rengi, metalik gri, metalik pembe ve mat siyah gibi renk seçenekleri bulunuyor. Darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklı yüzey ile kaliteli bir duruş yakalayan valiz, fermuar sistemiyle de ekstra kapasite kazanıyor.



Beymen ve Hobix mağazalarından edinebileceğiniz yeni Victorinox Etherius valizler, satın aldığınız valizlerin renginde iPhone 7 kılıfa da sahip olabilirsiniz.



Victorinox Etherius valizlerin satış fiyatı 1249 TL’dir.