Bu şenlikte biletler parayla değil, kitapla!

İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübünün bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Geleneksel 1 Kitap Kap Festivali, 24-25 Nisan tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

BU FESTİVALDE PARA GEÇMİYOR!

Öğrencilerin oluşturduğu müzik grupları ve profesyonel sanatçıların konserlerinin yanında, söyleşilerin ve başta Arbella Makarna ve Gabuk Midye stantları olmak üzere yiyecek ve kermes stantlarının yer aldığı festivalde, etkinliklere girişler ise parayla satılan biletlerle değil, öğrencilerin, bağışlamak üzere getirdiği kitaplarla sağlandı. Festival kapsamında 25 Nisan Salı günü ünlü sanatçılar Zeynep Uluğ ve Dodan da, birer söyleşide üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Bu söyleşilere katılmak isteyen öğrencilerden de en az bir kitap bağışlanması istendi.

TOPLANAN 3 BİN KİTAP KÖY OKULLARINA GİDECEK

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü Başkanı Ahmet Raşid Kılıç, “1 Kitap Kap Festivali’ni kulüp olarak bir sosyal sorumluluk projesi şeklinde geliştirdik. Zira ülkemizde, kütüphane şöyle dursun, bir tek kitabı bile olmayan yüzlerce köy okulu var. Bizim de bu okulların gelişmesinde bir katkımız, çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Festival kapsamında Küçükçekmece Belediyesi ve Fly Inn Alışveriş Merkezi’nin sponsorluğunda bir sahne kurduk. Konserlerimiz bu sahnede gerçekleştirildi. Bunun yanında oyun, eğlence ve yiyecek stantlarımız da kuruldu. Ve bu etkinliklerin hiçbirinde para kullanılmadı. Bunlardan yararlanmak isteyenler, en az bir adet kitap bağışladılar” diye konuştu. Festival boyunca yaklaşık 3 bin kitabın toplandığını ifade eden Kılıç, toplanan kitapların, kütüphanesi olmayan köy okullarına bağışlanacağını söyledi.