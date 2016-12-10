'Bu millet ve bu esnaf varken, bu ülkenin sırtı yere gelmez'

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararlarına ilişkin, "Bazı bütçe kalemlerinde kaydırmalar yaparak ve Varlık Barışı’ndan gelen parayı da kullanarak bu tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) tarafından kentteki bir otelde düzenlenen Birlik Başkanları Toplantısı'na katılan Bakan Özlü, esnaf ve sanatkarların hem ekonomik hem de sosyal hayatın en önemli aktörlerinden olduğunu söyledi.

Esnafın toplumu ayakta tuttuğunu vurgulayan Özlü, şöyle devam etti:

"Esnaf güçlüyse ve mutluysa ülke de güçlü ve mutludur. Hükümet olarak ekonomik hayatımızın temel direklerinden olan esnaf ve sanatkarlarımıza her zaman büyük önem verdik. Ülke ekonomisindeki gelişmeleri ve iyileşmeleri, esnafımıza her zaman doğrudan yansıttık. Türkiye güçlendikçe esnafımız da güçlendi. Faiz ve enflasyon oranları düştükçe esnafımız için de cazip bir iş ortamı oluştu. Milletimizin alım gücü yükseldikçe, esnafımızın da kazancı ve bereketi arttı."

- "Bu ruh, dünyanın başka hiçbir yerinde yok"

Türkiye'nin son dönemde ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Özlü, şunları söyledi:

"Bu sıkıntılar, büyük ölçüde küresel ekonomide yaşanan zorluklardan kaynaklanıyor. Biz, bu dönemin geçici olacağını düşünüyoruz. Bu sürecin Türkiye'yi daha fazla olumsuz etkilemeyeceğine inanıyoruz. Bunu söylerken iki temele dayanıyoruz. Birincisi hükümetimizin ve devletimizin, ekonominin ve özellikle de bütçenin sağlam olmasıdır. İkincisi ise milletimize ve sizlere olan güvenimizdir. Bakınız, milletimiz, Cumhurbaşkanımız çağrısının ardından, adeta dövizini bozdurmak için seferber oldu. Esnafımız, çeşitli kampanyalar başlattı. İlk olarak, bir berber arkadaşımızın dükkanına astığı bir levha haberlere konu oldu. Ardından diğer birçok esnafımız da buna benzer uygulamalara gitti. Bu milli beraberlik ruhu çok önemli. İşte bu ruh, inanın dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Ülkesine ve devletine böylesine sadık olan bir başka millet yok. Açık söylüyorum, bu millet ve bu esnaf varken, evelallah, bu ülkenin sırtı yere gelmez."

Özlü, hükümet olarak Türkiye’nin orta ve uzun vadede ihtiyacı olan yapısal reformlara odaklandıklarını dile getirdi. Güncel gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ifade eden Özlü, özel sektör, KOBİ’ler, ihracatçılar ve esnafın sorunlarını çözmek için adımlar attıklarını vurguladı.

- "KOBİ'lerimizin sorunlarını çözmek için adımlar atıyoruz"

Dünyada Türkiye'yi etkileyen bazı gelişmeler yaşandığına işaret eden Özlü, şöyle konuştu:

"Amerika Başkanı sürpriz bir şekilde beklenmeyen birisinin olması ve yeni başkanın radikal birtakım söylemlerinin olması ve yine Avrupa'daki birtakım gelişmeler, doğrusu bizi biraz zorluyor. Özel sektör ve KOBİ'lerimizin sorunlarını çözmek için adımlar atıyoruz. Esnafımız ve KOBİ’lerimiz fedakarlık yapıyorsa elbette devlet olarak biz de yapacağız. En son perşembe günü, ekonomide uygulayacağımız yeni tedbirleri Sayın Başbakanımızla birlikte açıkladık. Bunların hepsini, burada tekrar zikretmem mümkün değil. Açıklanan bütün tedbirlerin altında teknik çalışmalar vardır. Hepsinin kaynağı vardır. "

Bu tedbirlere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak destek verdiklerini belirten Özlü, "KOSGEB, aracılığıyla, KOBİ’lere ve esnafa 50 bin lira kredi desteği vereceğiz. 3 yıl vadeli bu krediyi kullanırsanız ilk 1 yılda ödeme yapmayacaksınız. Çok daha önemlisi, bu kredi için faiz ödemeyeceksiniz. Kredinin faizini KOSGEB bütçesinden biz karşılayacağız." şeklinde konuştu.

Özlü, 15 bin civarında KOBİ’nin ve esnafımızın bu destekten yararlanmasını beklediklerini dile getirdi.

- "Ekonomide yeniden bir toparlanma yaşayacağız"

Esnafa yönelik bir müjdeleri daha olacağına işaret eden Özlü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, kara listeye giren esnafla ilgili bir sicil affı üzerinde çalışıyor. İnşallah, bu çalışma da en kısa sürede tamamlanacaktır. Bu tedbirleri açıklarken, Başbakanımız önemli bir hususun altını çizdi. Bu tedbirleri yerine getirirken bütçe üzerinde ilave bir yük oluşturmayacağız. Bazı bütçe kalemlerinde kaydırmalar yaparak ve Varlık Barışı’ndan gelen parayı da kullanarak bu tedbirleri hayata geçireceğiz. Piyasaları rahatlatacağız ancak bütçe disiplinini de koruyacağız. Bu tedbirlerin ülkemizdeki tüm esnaf ve sanatkarımız için, KOBİ’lerimiz ve sanayicilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Zorlu günlerin hep birlikte atlatılacağını bildiren Özlü, "Bu yılın son çeyreğinden itibaren ekonomide yeniden bir toparlanma yaşayacağız. Ülkemizin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Özellikle kendi görev alanımız olan bilim, sanayi ve teknolojiyle ilgili çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz." görüşünü kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı