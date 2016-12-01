Bu hafta 8 film vizyona girecek

Oscar ödüllü Robert Zemeckis'in yönettiği ve başrollerinde Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, August Diehl ile Jared Harris'in oynadığı "Müttefik" yarın izleyici ile buluşacak.

ABD yapımı dram ve gerilim türündeki film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşan Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile karşılaşan istihbarat subayı Max Vatan'ın (Brad Pitt) hikayesini konu alıyor.

Brad Pitt'in canlandırdığı "Max" ve Marion Cotillard'ın hayat verdiği "Marianne", Casablanca'da gerçekleştirdikleri ölümcül bir görev sonrası evlenen iki ajandır. Max'in, eşinin bir Nazi ajanı olabileceğinden şüphelenip Marianne'i araştırmaya başlamasıyla evliliklerinin gidişatı da değişecektir.

- "Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları"

Kate Beckinsale, Theo James, Lara Pulver, Tobias Menzies, Bradley James, James Faulkner ve Charles Dance'nin oynadığı filmin yönetmenliğini Anna Foerster üstlendi.

Dünyaca ünlü Karanlıklar Ülkesi serisinin yeni ve son filmi, "Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları", kendisine ihanet eden Lycan ve vampirlerin saldırısı altında kalmış olan Selene'in hikayesini anlatmaya devam ediyor.

- "Sevdam Gözlerinde Kaldı"

Ahmet Yenilmez'in senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği filmde Ahmet Yenilmez, Burak Alp Yenilmez, Hümeyra Çetin, Mehmet Ali Tuncer, Nejat Yıldız ve Hasan Kaçan rol alıyor.

Susurluk kazası ve Mahmut Esat Coşan Hoca'nın Avustralya'da geçirdiği trafik kazasının sır perdesi üzerinden Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun geçirdiği helikopter kazasına odaklanılan film, Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili bilinmeyenleri bir aşk hikayesi ile anlatıyor.

- "Babamın Kanatları"

Kıvanç Sezer'in yazıp yönettiği filmin başrollerinde Menderes Samancılar, Musab Ekici, Tansel Öngel, Kübra Kip, Mustafa Kırantepe ve Sarp Aydınoğlu oynuyor.

Birçok uluslararası festivalde gösterilen dram türündeki film, kanser hastası olduğunu öğrenen İbrahim ile yeğeni Yusuf'un hikayeleri üzerinden işçi ölümlerine bir bakış atıyor.

- "Görümce"

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler kamera karşısına geçti.

"Patron Mutlu Son İstiyor" ve "Kocan Kadar Konuş" filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu film, gelin ile görümce arasındaki çekişmeyi mizahi bir yönden ele alıyor.

- "Mavi Bisiklet"

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini alan film; bir çocuğun, büyüklerin dünyasında karşılaştığı adaletsizliklere kendince çözüm arayışını naif bir anlatımla beyazperdeye taşıyor.

Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken'in ilk uzun metrajlı sinema filmi olan yapımda, başrolleri paylaşan çocuk oyuncular Selim Kaya, Eray Kılıçarslan ve Bahriye Arın'ın yanı sıra; Mustafa Küçükibiş, Burak Vurdumduymaz, Beren Yiğit, Fatih Koca, Mustafa Şimşek, Nursen Çetin Köreken ve Turan Özdemir gibi isimler rol alıyor.

- "Kümes"

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı filminde Bayraktar'ın yanı sıra Hasibe Eren, Selen Domaç, Mehmet Dere, Turgay Karakaya ve Emirhan Kartop oynadı.

Dram türündeki film, 1950'lerde kocası ve çocukları ile birlikte dağ yamacına kurulu derme çatma evde yaşayan bir kadının, verem olduğunu öğrendikten sonra kendisinden sonra çocuklarına bakması için kocasını kısır bir kadınla evlenmeye ikna etmesi sonrasında yaşananları anlatıyor.

- "Kahraman Ördek"

Viktor Lakisov'un yazıp yönettiği haftanın animasyon filmi "Kahraman Ördek", yemyeşil bir adada yaşayan iki farklı ördek grubunun adayı tehdit eden bir kötüye karşı güçlerini birleştirmesini konu alıyor.

Anadolu Haber Ajansı