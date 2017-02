BU ÇOCUKLARIN ELLERİ ÇOK ‘UĞURLU’

1974 yılında “Fen Puanını Yükseltmek”, 1975 yılında “Akademilere Giriş” ve 1977 yılında “Çözümlü Fizik Testi” adı altında yayınlanan kitaplarım büyük ilgi gördü. 1978 yılının Temmuz ayında Uğur Dershanelerini kurdum ve on altı yıl sürdürdüğüm kurucu ve yönetim kurulu başkanlığı görevini 1994 yılında ortaklarıma devrettim. 1990-1991 eğitim-öğretim yılında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hizmet veren Özel Uğur Eğitim Kurumlarını kurarak yaptığım ciddi araştırma ve çalışmalarla farklı bir kurum oluşmasına öncülük etmenin yanı sıra, okulumuza uluslararası boyut kazandırarak bir “Dünya Okulu” olmasına liderlik ettim.



Uğur Koleji ne zaman kuruldu?

1990 yılında Uğur Kolejinde eğitim vermeye başladık ve Uğur Koleji olarak Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen genel amaçlar ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak eğitimlerimize devam ediyoruz.

Okulumuzun Florya, Beykent ve Beylikdüzü’nde şubeleri bulunuyor. Florya şubesinde anaokulundan, liseye kadar; Beylikdüzü şubesinde anaokulundan, ortaokula kadar eğitim veriliyor. Florya şubesindeki lise “Anadolu Lisesi” statüsünde. Beykent şubesinde ise sadece anaokulu seviyesine eğitim verilmekte.



Uğur Kolejinin ayrıcalıkları neler?

Uğur Kolejinde sunduğumuz geniş ölçekli fırsatlarla bir özel okulda olması gereken her türlü donanım ve içeriğe sahibiz. Alanında uzman, tecrübeleriyle ve hayat karşısındaki duruşlarıyla da her biri kendi içinde bir eğitim neferi olan akademik kadromuz, akademik dürüstlük ilkesinden de yola çıkarak kendisine emanet edilen her bir öğrenciye “benim çocuğum” ilke ve anlayışıyla yaklaşıyor.

Uğur Koleji olarak çağın dinamiklerinin ve ihtiyaçlarının farkındayız. Bu doğrultuda öğrencilerimize akademik yeterliliklerin yanında bireysel gelişimlerini sağlamaları adına imkân yaratıyoruz.

Uğur Koleji olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal farkındalık projelerimizle öğrencilerimizin kendilerini ifade etme becerilerini ön planda tutuyoruz. Yaşanmışlığın önemini vurgulayan geziler düzenleyerek, kişisel farklılıklarının zenginleştirici gücünü arttırıyoruz. Okulumuzda yetiştirdiğimiz her bir bireyin yüzünün sürekli ve daima aydınlıktan yana dönmesine yardımcı oluyoruz.

Akademik kadromuzda 25, 20, 15 ve 10. yılını tamamlamış öğretmenler bulunuyor ve öğretmen alımlarını son derece titizlikle yürütüyoruz. Uğur Koleji ailemize dâhil olacak olan her öğretmen adayını ilk olarak belirli komisyonlardan geçiyoruz. Sonrasında kendim bire bir olarak da görüşüyorum. Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek, akademik kadromuza yıl içerisinde bu alanda eğitimler veriyoruz.









Günümüz eğitim sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eğitim sektörünün çağın ve gençlerin dinamiğini yakalamak zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden zaman zaman müfredatta değişiklik yapmak kaçınılmaz. Geleneksel bir ezbercilikle her yeniye itiraz etmemek gerekiyor. Eğitimi çağdaş uygulamalarla, bilişim alt yapılarını kullanarak daha anlaşılır ve ilgi çekici bir hale getirmek zorundayız. Yoksa sektör ne yazık ki öğrencinin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geliyor ve böylelikle gençlerin gerisinde kalıyor. Okulumuz bünyesinde eğitim gören her bir öğrencinin nasıl en iyi seviyeye getirilebileceğini hesaplıyoruz. Bizim için başarılı olamayacak öğrenci yoktur. Öncelikle öğrencilerin başarılı olabileceği alanı belirliyoruz. Her seviyedeki öğrenciyi tek tek inceleyip, çalışma programlarını kişiye özel oluşturuyoruz. Her çocuk farklıdır. Her çocuk kendisine göre özeldir. Uğur Koleji bunu bilen, bununla hareket eden, o çocuğu en iyi konuma getirecek bir kadroyla yola çıkmıştır ve çalışmalarına bu yönde devam etmektedir.

Bu yüzden biz okulumuzda değişen müfredatları sıkı sıkıya takip ediyoruz. Günümüz gençlerinin ilgisini çekebilecek alt yapılarla eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Böylelikle derslerimizi öğrencilerimiz için daha ilgi çekici bir hale getirmiş oluyoruz.



Uğur Koleji olarak sosyal sorumluluk projelerine yaklaşımınız nedir?

Uğur Koleji olarak yardımlaşmanın önemine dikkat çekmek, duyarlılıkları arttırmak, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak amacıyla “Uğurlu Eller Sosyal Sorumluluk Kulübünü” kurduk. Uğurlu Eller Sosyal Sorumluluk Kulübü çatısı altında beş farklı proje yürütüyoruz. Bunlar; “Uğurlu Eller Kütüphane Kuruyor”, “Uğurlu Eller Hayvan Dostlarına Uzanıyor”, “Uğurlu Eller Geri Dönüşüm Peşinde”, “Uğurlu Eller Huzur Evinde”, “Yeşil Dostu Uğurlu Eller” Sosyal sorumluluk projelerimiz öğretmen, öğrenci ve velilerimizin işbirliği ile devam ediyor. Öğrencilerimiz bu projelerde sadece yardım toplamakla kalmayıp çalışmaların tüm aşamalarında bir ekip üyesi olarak yer alıyor. Böylelikle yardımlaşmanın önemi anlıyor ve bir ekip olarak çalışmanın daha iyi sonuçlarla tamamlandığını görerek, takım olmanın anlamını kavrıyor.



Bu zamana kadar gerçekleştirdiğiniz en başarılı projelerden bir kaçına örnek verebilir misiniz?

Uğur Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü olarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte “Rüya ve Maskeler Dans Gösterisi Uğur Kolej Özel Gösterimini” organize ettik. Bunun sonucunda elde edilen gelirle engelsiz aracı aldık ve alınan aracı TOFD’ye teslim ettik.



Uğurlu Eller Hayvan Dostlarına Uzanıyor

Bu proje kapsamında hayvan barınakları ziyaret edildi, öğrencilerin bu barınaklara bırakılmış hayvanları sahiplenmesi sağlandı. Barınakların istekleri doğrultusunda kuru mama, gazete kâğıdı vb. malzemelerin temini gerçekleştirildi.

Ayrıca WWF ile çalışma ortaklığı yapılarak WWF’e bağış yapıldı, öğrencilerin karetta karetta sahiplenmesi sağlanarak karetta karettalarla ilgili farkındalık yaratıldı.



Uğurlu Eller Kütüphane Kuruyor

Bu proje kapsamında yıllardır tüm seviyedeki öğrencilerden binlerce kitap toplanıyor. İhtiyaç sahibi okullar inceleniyor, biri seçiliyor ve gerekli yazışmalara başlanıyor. Yazışma süreci sona erdiğinde toplanan kitaplar bizzat öğrenciler tarafından tasnif edilip, kolileniyor.

Geçen sene Eskişehir Mihalıççık'ta bulunan Gün Sazak İlköğretim Okuluna topladığımız 3000 kitabı götürdük. Okulun kütüphanesi olmadığı için okula kütüphane de yaptırıldı, kütüphanenin kurulumu da dâhil olmak üzere tüm işlemleri öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Yeşil Dostu Uğurlu Eller

Bu proje kapsamında her seviyedeki öğrenciden para topluyoruz. Sonrasında coğrafya öğretmenleri tarafından saha incelemesi yapılarak uygun alanlar tespit ediliyor, gerekli yazışmalar gerçekleştiriliyor. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Beykoz Çavuşbaşı mevkiine 2000 ağaç dikimi gerçekleştirdik.

Uğurlu Eller Geri Dönüşüm Peşinde

Uğurlu Eller Geri Dönüşüm Peşinde projesiyle öğrencilerde çevre ile ilgili farkındalık yaratıyoruz. Proje kapsamında tüm şubelerimizde pil, kağıt, kapak ve atık yağlarla ilgili toplama merkezleri oluşturduk. Konuyla ilgili velilerimize bilgilendirme mailleri attık. Yağ, pil ve kâğıtların belediye görevlilerine teslimini sağladık. Kapakları da TOFD’ye teslim ettik.

Uğurlu Eller Huzurevlerinde

Bu proje kapsamında öğrenciler, belirli gün ve haftalarda düzenli olarak huzurevi ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ziyaretler çerçevesinde öğrenciler kahvaltı organizasyonları yapıyor ve huzurevi sakinleriyle bire bir vakit geçiriyorlar. Ayrıca öğrenciler ziyaretlerinde yaşlılara kitap okuyor, tavla ve satranç oynamak gibi aktivitelerde bulunuyor, gitar ve keman gibi müzik aletleriyle huzurevi sakinlerinin keyifli dakikalar geçirmelerini sağlıyorlar.



1948 yılında Amasya’nın Ayvalıpınar Köyü'nde doğdum. 1966 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Fen Lisesinden mezun oldum. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünü (gündüz) ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu (gece) aynı anda bitirdim. Çalışma hayatıma özel bir dershanede fizik öğretmeni olarak başladım. Görev yaptığım yıllarda yapılan anketler sonucunda “Türkiye'de Üniversiteye En Çok Öğrenci Yerleştiren Öğretmen” ödüllerini aldım.