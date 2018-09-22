Brisa’nın Bandag Bayileri Belarus’ta buluştu

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın lastik kaplama markası Bandag, Ağustos ayında bayilerini Belarus’un Minsk şehrinde bir araya getirdi. Şirket yöneticileri ve 20 bayi temsilcisi toplantılar ve şehir gezisinden oluşan buluşma ile yıllık değerlendirme yaptılar.

Etkinlik kapsamında, iş ortakları, Brisa ekibinin gerçekleştirdiği Bandag Pazarlama ve Servis Mühendisliği sunumlarıyla işlerini geliştirme ve yeni nesil hizmet sunma fırsatları ile tanıştılar. Ayrıca buluşmada bayilere 25. yıl, 20. yıl, 15. yıl, 10. yıl ve 5. yıl plaketleri verildi.

Brisa’nın bayileriyle olan uzun soluklu iş birlikleri sayesinde sahadaki güçlü varlığını sürdürdüğünü ifade eden Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan “60 yıllık küresel bir lider olan Bandag markamızla, Türkiye’deki her 3 lastik kaplamadan birini Brisa gerçekleştiriyor. Sunduğu ekonomik ve çevresel değerin farkında olarak bugün ticari lastik müşterilerinin kaplama kullanım yüzdesi %25’e ulaşan lastik kaplamanın çok daha yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2016 yılında başlattığımız Shearography teknolojisi gibi pek çok yenilikçi çalışmaya imza atıyoruz. ECE R109 belgesine sahip iş ortaklarımız da bu değerin yaygınlaşmasında kritik bir rol oynuyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Belarus etkinliğimizde yıllık değerlendirme ve yeni nesil servislerimizi bayilerimizle paylaşma şansı yakaladık. Uzun soluklu, güvene dayalı ilişkilerimizin daha da güçlenmesini sağladık. Burada yarattığımız sinerji ile yeni dönemde sahadaki varlığımızı derinleştirmeye ve tüm paydaşlarımıza değer sunmaya devam edeceğiz.” dedi.