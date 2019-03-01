Brisa’dan Türkiye’ye akıllı fabrika

2018 yılında da pazarın lideri olan şirket, bu dönemde yerli üretimde de gücüne güç kattı, tüm ticari ürün grubunda %82 yerlileşme sağlayarak pazarın ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verdi.

Akıllı hizmetleriyle Türkiye’deki tüm filolarda 16,6 milyar TL kazanç yaratma potansiyeline sahip olan Brisa, 2019’da sahadaki güçlü varlığı ile müşterileri için sunduğu değeri artırmayı hedefliyor.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 2018 yılında ağır ticari araç lastikleri pazarında katma değerli ürün ve akıllı hizmetleriyle büyümeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Şirketin Aksaray’daki akıllı fabrikasında yapılan değerlendirme toplantısında verilen bilgilere göre; küresel ağır ticari lastik pazarı istikrarlı bir şekilde büyüyor. 2018 yılında %3 artışla 208 milyon adede ulaşan ağır ticari lastik pazarının gelecek 5 yılda toplam %9 artışla 228 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise, son 5 yılda %7,9 büyüyen ağır ticari lastik pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla oranla %2,4 daraldı ve satışlar 2,4 milyon adet olarak gerçekleşti. Yerel pazarda satış rakamlarının 5 yıl içinde toplam %16 artış ile 2,8 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Bu pazar şartlarında Brisa ticari ürün grubunda güçlü bir performans gösterdi. Şirket, daralan pazarda sahadaki güçlü varlığı, yeni nesil ürünleri ve müşterilerine sunduğu toplam değerler paketi ile pazar payı kazanarak her 3 lastikten birinde tercih edildi.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; “Türkiye ağır ticari araç lastikleri pazarı, geçtiğimiz sene yaşanan daralmaya rağmen güçlü bir potansiyel taşıyor. Ağır ticari araç parkı son 10 yılda %12,7 büyüyen Türkiye’nin Batı ve Orta Avrupa Bölgesi’nde en büyük ticari araç parkına sahip olması da bu potansiyeli güçlendiriyor. 2018’de hem yenileme hem OEM pazarının ilk tercihi olduk, sektörde en güçlü araç üreticileriyle kuvvetli iş birliğimizi sürdürdük. Bridgestone, Lassa ve Dayton markalı Türkiye’de üretilen lastiklerimizde Yerli Üretim logosunu kullanarak bu uygulamayı sektörümüzde ilk hayata geçiren şirket olduk. Lassa markamız ile sektörün lider markası konumumuzu güçlendirdik. Ticari lastik grubunda %82 yerli üretim oranına ulaştık. Dayton markamızın bölgesel segmentte %100’ünü İzmit fabrikamızda ürettik.

Bununla birlikte sektör, kesintisiz yolculuk deneyimi ile yeniden şekilleniyor. Otonom sürüş ve elektrikli araçların yaygınlaşması ile başlayacak bu dönüşümle, lastik sektöründen beklentiler de değişiyor. Bu kapsamda, İzmit Fabrikamızda yer alan ve belgelendirilen ARGE Merkezimizde; daha uzun ömür, yakıt tasarrufu, yüksek yol tutuş ve çekiş kabiliyeti, düşük yuvarlanma direnci gibi teknik özelliklerde lastik geliştirmeye odaklanıyoruz. Diğer yandan filolaşmanın artması ile birlikte hizmetler de dönüşüm geçiriyor. Artık lastiğin yolculuğunu önceden tahmin edebilen sistemlere ihtiyaç artıyor ve odağımızda bu ihtiyaçlara yanıt vermek yer alıyor” diye konuştu.

Brisa’nın sektörü dönüştüren akıllı hizmetleri, 16,6 milyar TL kazanç yaratma potansiyeline sahip

Akıllı hizmetleriyle ağır ticari sektörünün dönüşümüne öncülük ettiklerine değinen Güzel, “Ticari araç lastikleri sektöründe hizmet çeşitliliğimiz ile lideriz. Profleet filo yönetim çözümleri ile sunduğumuz toplam değerler paketi ile iş ortaklarımızın ve filo müşterilerimizin iş ve operasyon süreçlerinde verimliliğe, kârlılığa ve sürdürülebilirliğe önemli katkı sunuyoruz. Bugün Brisa’nın sunduğu akıllı hizmetlerden faydalanan 100 araçlık bir filonun yıllık ortalama kazancı 1 milyon 722 bin TL. Bu hizmetlerin tümünü Türkiye’deki tüm filolara sunduğu hesap edilirse de yaratılan toplam değer, 16,6 milyar TL oluyor” dedi.

Güzel, tüm bu hizmetleri sahada güçlü bir ekiple gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sahaya hem aklımızı hem gönlümüzü koyuyoruz. Yalnızca sahaya özel 105 kişilik ekibimizle birlikte müşterilerimizin sahasını karış karış ezberliyoruz. Şimdiye dek toplamda 3 milyon lastikte ölçüm gerçekleştirdik. 2018 yılında 6000 saha ziyareti gerçekleştirerek filolara en iyi çözümleri sunduk. 120 filo ile Profleet hizmetlerimiz kapsamında anlaşma gerçekleştirdik ve 600 yeni filo müşterimiz, lastikte Brisa markalarını tercih etti. Diğer yandan bireysel müşterilerimize özel uygulamalarla sahada omuz omuza verdik. Yola Sağlam Çık projemizle Uzun yol şoförlerinin sağlığı için Türkiye yollarına düştük, kamyon şoförlerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek yol arkadaşı olduk. 2019 yılında da Brisa, gönül bağını güçlendirerek liderliğini devam ettirecek” diye konuştu.

Brisa, sahadaki güçlü varlığı sayesinde filo müşterilerinin ihtiyaçlarını belirliyor ve özel olarak tasarladığı ‘Profleet’ hizmetleriyle 360 derece çözüm sunuyor. Filoların en büyük maliyet kalemleri olan yakıt ve lastikte fark yaratan hizmetleriyle lastik ölçümünden verimli ve güvenli sürüş eğitimlerine kadar birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor. Filo müşterilerinin lastiklerini anlık olarak izliyor ve detaylı analiz ve yönlendirmelerle operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesine ve kârlılığın artmasına yardımcı oluyor.

Şirket, 2019 yılında da müşterilerinin ve iş ortaklarının verimliliğini artıran, operasyon süreçlerini iyileştiren ve maliyetlerini azaltan hizmetlerine yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Filolar için akıllı garaj yönetimi

Brisa, filolar için geliştirdiği akıllı garaj yönetim programı TMP+ 2.0’yi baştan aşağı yeniledi ve lastik ölçümünün ötesine geçerek, filoların ihtiyaç duyduğu servis modüllerini de sisteme ekledi. Türkiye’de yalnızca Brisa’nın sunduğu dijital ve mobil bir çözüm olan TPM+2 ile filolara, lastik ve servis harcamalarının yönetimi, kayıp-çalıntı lastiklerin tespiti ve özel projeksiyon raporları sunuluyor. TMP+ 2.0 kullanıcıları 100 araçlık bir filoda yıllık ortalama 264 bin TL kazanç sağlıyor.

Mobilfix, 2018’de 5,4 milyon TL tasarruf yarattı

Dünyada ağır ticari araçlara yönelik olarak geliştirilen ilk mobil servis TIR’ı Mobilfix, ağır ticari araçlara yerinde bakım ve servis hizmeti sunuyor, araç sahipleri ile filoların zamandan ve maliyetten tasarruf etmelerine ve iş sürekliliklerini korumalarına yardımcı oluyor. 2018’de Mobilfix Türkiye turnesi ile 40 filoda 1.200 araca toplam 5,4 milyon TL yakıt ve lastik ömrü tasarrufu sağlandı.

Kinesis distribütörlük sistemi kuruluyor

Brisa, Türkiye şartlarına uygun olarak sunduğu forklift lastikleri markası Kinesis için yenilikçi bir distribütörlük modelini başlatıyor. Satış öncesi ve sonrası en iyi hizmeti sunabilmek üzere şirket, kurduğu Kinesis distribütörleri ağı üzerinden bayilerinin ürünleri temin etmesini sağlayacak. Bu sayede Brisa’nın deneyimi ve mükemmeliyetçi iş yapış biçimiyle beslenen distribütörler özel ekipman ve teknik bilgi gerektiren bu segmente yönelik hizmette uzmanlaşacaklar.

Bandag, müşterilerine son 5 yılda 550 milyon TL kazanç sağladı

Lastik kaplama sektöründe de liderliği üstlenen Brisa, shearography cihazı ile yüksek üretim teknolojisini tüm Türkiye’ye sunuyor. 2018 yılında 116.000 lastik kaplayarak her 3 lastik kaplama hizmetinden 1’inde tercih edilen şirket, filo müşterilerinin %80’ine kaplama hizmeti veriyor. Son 5 yılda 670 bin lastik kaplama hizmetiyle 550 milyon TL tasarruf sağlayan Brisa, müşterileriyle birlikte hem ekonomik hem de çevresel bir fayda yaratıyor.

Filofix, %100 memnuniyet oranıyla 7/24 hizmet sunuyor

Brisa’nın yol yardım hizmeti Filofix, yurt içinde ve Avrupa’da 7/24 filoların yanında yer alıyor. 2018 yılı itibariyle şirket, İnci GS Yuasa Akü iş birliği sayesinde yolda kalan müşterilerine akü hizmeti de sağlamaya başladı. Sektörde bir ilk olan Filofix, 2018’de 1.352 araca %100 memnuniyet oranıyla hizmet verdi.

Brisa hakkında:

Brisa’nın temelleri, Sabancı Holding ve ortaklarının girişimiyle 1974 yılında kurulan Lassa ile atılmıştır. Lastik sektöründe dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak; 1988 yılında Sabancı Topluluğu ile Dünyanın en büyük lastik üreticisi Bridgestone Corporation arasında gerçekleşen ortaklık sonucunda, Brisa bugünkü adını almış ve 30 yılı geride bırakmıştır. Türkiye lastik pazarı lideridir.

1993 yılında ilk Ulusal Kalite Ödülü’nü kazanan Brisa, 1996 yılında da iş mükemmelliği konusunda gösterdiği üstün performans sonucu Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nü kazanan ilk Türk şirketi olmuştur. Brisa Kocaeli Üretim tesisleri, 361.000 m2ye ulaşan kapalı alanıyla, dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biridir. Bu tesis, aynı zamanda, Bridgestone’un dünya üzerindeki en önemli üretim üslerinden biri olma özelliğini de taşımaktadır. Brisa, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstri 4.0 uygulamalarıyla donatılmış sektörün ilk akıllı fabrikasını kurmuştur.

Brisa’nın ürettiği Lassa markası, bugün 70’i aşkın ülkede 80 distribütörüyle faaliyet göstermekte, 610 tabelalı mağazası bulunmaktadır. Uluslararasında derinleşmek ve global marka olmak hedefine ilerleyen Lassa, 2018-2019 sezonu sonuna kadar FC Barcelona salon sporları takımlarının “Global Resmi Lastik Partneri”dir.

Türk ekonomisine olduğu kadar ülkenin toplumsal gelişimine de önem veren Brisa, sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan ele almaktadır. Biyoçeşitliliğe katkıda bulunduğu “Turnalar Hep Uçsun”, eğitime katkısını ortaya koyduğu “Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği”, trafikte emniyetli sürüşe katkı sağladığı “Lassa Yola Sağlam Çık” ve “Bridgestone #emniyetimiziçin2dakika”, ülkemizin tarım alanında gelişimine destek verdiği “Lassa ile Sevdamız Toprak Yarınlarımız Ortak” ve kültürel bir değer olan “Brisa Müze” ön plana çıkan projeleri arasındadır.

“Yolculuğunuzun Geleceğini Tasarlıyoruz” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Brisa, bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşümünü hızla devam ettirmektedir. Brisa, sürdürülebilirlik vizyonundan aldığı ilham ve inovasyon anlayışıyla, fosil yakıt kullanmadan yalnızca güneş enerjisiyle çalışan “Solar Impulse”ın, 2015-2016 yılları arasında dünya çevresinde gerçekleştirdiği bir tam tur yolculuğun Türkiye Resmi Partneri olmuştur.