BRENT PETROLÜN VARİL FİYATINDA 'DOLAR' DÜŞÜŞÜ

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle düşüşünü 4'üncü güne taşıdı ve 48,17 dolara kadar geriledi.

Hafta başından bu yana Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinden gelen açıklamaların yön verdiği petrol fiyatlarında, ABD'de bu hafta açıklanan pozitif veriler ve bu paralelde dolardaki güçlenme ile düşüş yaşandı.

Söz konusu gelişmelerle Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dün günü yüzde 0,2 azalışla 48,86 dolardan tamamladı. Bugün de düşüşünü 4'üncü güne taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, en düşük 48,17 doları görmesinin ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,8 gerilemeyle 48,40 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 1,2'lik düşüşle 47,43 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'den gelecek verilerin ve doların seyrinin takip edileceğini belirterek, 28 Kasım Pazartesi günü Viyana'da gerçekleştirilecek OPEC toplantısında, üretimin kısılması anlaşmasına yönelik alınacak kararların fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan Brent türü ham petrolün varil fiyatı için 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 47,9 seviyesinin önemli destek seviyesi konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 45,9 doların gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 49,7 doların direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Anadolu Haber Ajansı