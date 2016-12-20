BP’den HOPİ’lilere Yeni Yıl Sürprizi

20 Aralık 2016 ile 15 Ocak 2017 tarihleri arasında kampanyaya katılan BP istasyonlarından HOPİ kimliği tanıtılarak yapılacak akaryakıt alışverişlerinde geçerli olacak olan kampanyada Hopililer, bu sürede toplam 200 TL ve üzeri akaryakıt alımlarına karşılık 50 TL’ye kadar sürpriz Paracık kazanabilecekler. Kampanyadan kazanabilecek sürpriz hediye yakıt tutarları ise 50 TL, 35 TL, 25 TL, 20 TL, 15 TL ve 10 TL olmak üzere kampanyaya katılanlar arasında rastgele dağılım gösterecek.

Sadece akaryakıt alımlarının dahil olduğu bu kampanyada Hopililerin en fazla 2 farklı plaka için yapacakları akaryakıt harcamaları kampanya kapsamında değerlendirilecek. Her Hopili kampanyadan 1 defa yararlanılabilecek ve %3 kampanyasından kazanılan Paracıklar dahil en fazla 50 TL değerinde hediye yakıt kazanılabilecektir. Kampanyaya katılım ilk 30.000 Hopili ile sınırlı kalacak.