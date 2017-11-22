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BP Türkiye Akaryakıt Acenta Ekibi 2017 Yılı Toplantısını gerçekleştirdi

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:53
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BP Akaryakıt Acenta Ekibi, 2017 Yılı toplantısını 19-20 Eylül tarihlerinde 43 acenta istasyonundan 47 acenta ve istasyon müdürünün katılımıyla gerçekleştirildi.

BP Türkiye Akaryakıt Acenta Ekibi 2017 Yılı Toplantısını gerçekleştirdi
 BP Akaryakıt Acenta Ekibi 2017 Yılı Toplantısı, Acentalar ve Akaryakıt Dışı Gelirler Müdürü Arda Uncu’nun evsahipliğinde Eylül ayında Divan İstanbul Asia Hotel’de gerçekleştirildi. Acentalar, toplantının ilk gününde Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) konularında bir araya geldi. Toplantıda Ülke Güvenlik Müdürü Orhan Türkmenoğlu tarafından ‘İstasyonlarımızda Gü­venlik’ üzerine bilgiler paylaşıldı. Daha sonra SEÇ-G Koordinatörü Emir Özdemir tarafından istasyonlar­da güncel Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularının yanı sıra, BP’nin ‘Sıfır Kazaya İnanıyoruz ve Bunu Ba­şaracağız’ şeklinde özetlenen SEÇ-G vizyonu hakkında katılımcılara bilgi verildi.

İlk günün sürpriz konuşmacısı ise Prof. Dr. Üstün Dökmen oldu. Dökmen, katılımcılara empatik iletişim konusunda beceri kazanmaları ve bu becerileri işyerlerinde ve özel yaşamlarında kullanma konusunda motive olmaları, ailede ve işyerinde sağlıklı iletişimin, uzlaşmanın ve yaşama sevinci taşımanın önemini kav­ramaları konusunda bir sunum gerçekleştirdi. İlk günün kapanış oturumunda ise Risk Etik ve Uyumluluk konusunda bilgiler paylaşıldı. Genel etik ku­rallarına ve ülke kanunlarına eksiksiz uyulmasının altının çizildiği toplantıda, BP için bu kuralların temel değerler olduğuna vurgu yapıldı. Acentalar ve Akaryakıt Dışı Gelirler Müdürü Arda Uncu konuyla ilgili olarak “Gelinen noktada acentalar BP açısın­dan çok önemli bir yere sahiptir. Acentalarımız büyüyerek ürün ve hizmet alanında her geçen gün mükemmelleşiyor. Müşteri memnuniyetinin arttırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Toplantı kapsamında düzenlenen akşam yemeğine, BP Türkiye Akaryakıt Bayi Satış Müdürü Erol Varlık, Marmara Bölge Müdürü Ersin Akmanoğlu, Ege Bölge Müdürü Murat Kuban, BP Türkiye Pazar­lama Müdürü Dilek Ergenekon, Acenta Geliştirme Müdürü Mutlu Mısırlı ve Acenta İş Destek Koordinatörü Çağatay Oktay da katıldı. İkinci günün sabah otu­rumu, BP Acenta istasyonları İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nuran Doğan tarafından ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ ile ilgili yasal mevzuat ve güncel uygula­malara yönelik bir konuşma ile başladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel amaçlar, istasyonlarda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işveren sorumluluğu, iş kazalarının hukuki ve cezai sonuçları, genel iş sağlığı ve güvenliği gibi pek çok güncel konu hakkında detaylı bir bilgilendirme yapan Doğan, katılımcıların soruları­nı da yanıtladı. Acenta Koordi­natörü Ertan Şarşurluoğlu, 2017 Gizli Müşteri Performansı, Müşteri Memnuniyeti ve Müşte­ri Şikâyetleri, Acenta Ligi ve Kazandıran Program konu­larında operasyona ilişkin önemli bilgiler verdi. Finans ve iş akış süreçlerinin de paylaşıldığı toplantı, Acen­ta Akaryakıt Dışı Gelirler Müdürü Mustafa Kemal Öztürk’ün sunumu ile devam etti. Market satış rakam­ları, market araştırmaları ve yeni projelerin konuşuldu­ğu bölümde; yıkama alanlarında yapılan yenilikler, tüketiciye cazip fiyatla sunulan ayın ürünü uygulamala­rı, acenta istasyonlarında kırtasiye otomatı ve market konusunda alınması gereken aksiyonlar paylaşıldı. İki gün süren toplantının kapanış konuşmasını yine Acen­talar ve Akaryakıt Dışı Gelirler Müdürü Arda Uncu gerçekleştirdi.

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