Bozçelik, DMW'nin Başkanlık koltuğuna oturdu

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KAPILARI FERHAT BOZÇELİK İLE AÇILIYOR

2008 yılında DMW’de yapılan tüzük değişikliği ile DMW’ye kabul edilen ilk Türk olan Bozçelik, 2010 yılında Başkan Yardımcılığına seçilmişti ve 9 yıldır da bu görevini sürdürmekteydi.

2012 yılında DMW Türkiye’yi kuran ve 7 yıldır da Başkanlığını yürüten Bozçelik, 10 yılı aşkın süre boyunca, DMW’ye vermiş olduğu hizmetlerin neticesinde, 2019’dan itibaren, DMW Genel Başkanlığını yürütecek.

GENEL BAŞKANLIK DEVİR TESLİM TÖRENİ İSTANBUL’DA YAPILDI

Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de Yapılan “BAŞKANLIK DEVİR TESLİM TÖRENİ’ne, 19 yıldır Genel Başkanlığı yürüten, Diplomat Prof. Dr. Gunther Meinel, Almanya’dan gelerek katıldı. Törene DMW ailesinin yanı sıra, siyaset, iş ve akademi dünyasının önemli isimleri katıldı. Devir teslim törenine ulusal ve uluslararası basının ilgisi de büyük oldu.

Eski Başkan; Diplomat Prof. Dr. Gunther Meinel(solda), görevi Türk meslektaşı Ferhat Bozçelik'e (sağda) devrediyor.

GÜNTHER MEINEL: "BAŞKANLIĞI FERHAT BOZÇELİK HAKETTİ"

Meinel şu açıklamalarda bulundu:

"DMW’nin kurulduğu günden bu yana, 19 yıldır bu görevi onurla taşıdım. Şimdi sıra Ferhat Bozçelik’de. Başkanlık seçimi için farklı ülkelerden, diplomat adaylar vardı. Ancak ben başkan Türkiye’den olmalı diye ısrar ettim. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Güçlü bir Türkiye var. Sesini duyuran, ekonomisi güçlü, dışardan gelen baskılara boyun eğmeyen bir Türkiye. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı var. Şuandaki siyasetçiler bunu görmek istemiyor, ancak yakında, AB bunu anlayacak."

"O yüzden, ben DMW’nin başkanlığına Türkiye’den Ferhat Bozçelik’in gelmesi gerektiğine inandım ve savundum. Bozçelik, DMW adına çok büyük işlere imza attı. Türkiye’de önemli projeler gerçekleştirdi. AB ile Türkiye arasında “köprü” vazifesi gördü. Lobicilik yaptı ve diplomatik girişimlerde bulundu. Üstelik bunu sadece Türkiye için değil, KKTC için de yaptı."

"Başkanlık Devir-Teslim Töreni’nin İstanbul’da yapılmasını istedim. Ben her zaman Türkiye’yi çok sevdim. Kalbim daima Türk olarak atıyor. Başkanlığı gururla, Ferhat Bozçelik’e devrediyorum. İçim çok rahat."

FERHAT BOZÇELİK: TÜRKİYE ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Ferhat Bozçelik ise şöyle konuştu:

"DMW Genel Başkanı Sayın Günther Meinel’in yerine Genel Başkanlığa seçilmekten dolayı gururluyum. 10 yılı aşkın süredir DMW’nin içindeyim. 10 yıl boyunca, Hem Türkiye başkanlığını hem de Avrupa başkan yardımcılığını yürüttüm. Avrupalı dostlarımın bir Türk olarak bana inanarak ve güvenerek, Genel Başkan seçmeleri, büyük bir ayrıcalıktır. Şereftir. Sayın Meinel de her zaman bizim “ Kurucu Onursal Başkanımız” olarak kalacaktır.

Böylesine önemli uluslararası saygın bir kuruluşun Genel başkanı olmak, benden ziyade Türkiye’nin başarısıdır. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’e akredite olan DMW sayesinde, AB ve BM’de yapılan bütün toplantılara katılma hakkını kazandık.

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumlarında yılda ortalama 80’den fazla toplantı oluyor. Ekonomi zirveleri ile enerji, sağlık, eğitim, sanayi, kültür, çevre, yatırım, bankacılık, finans, savunma, kalkınma, dış politika gibi farklı konularda sürekli toplantılar, konferanslar, paneller yapılıyor. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de çok önemli toplantılar var. Biz bu toplantıların tümüne DMW sayesinde katılma hakkına sahip olacağız.

Ayrıca AB hibesi sağlama, hibeleri kaynağından takip etme, proje geliştirme, proje ortaklıkları kurma konusunda, Türkiye’de kamu kurumlarına, belediyelere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına destek olacağız.

Özellikle Türkiye için lobicilik yaparak, Türkiye AB ilişkilerinin gelişmesi noktasında diplomatik girişimlerde bulunacağız. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ABD, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Afrika ülkeleriyle derin ve köklü ilişkiler kurulması, ekonomik, sosyal ve kültürel işbirlikleri, ortak yatırımlar gibi pek çok alanda çalışacağız. Kısacası DMW olarak, Türkiye’yi, hem Birleşmiş Milletler’de hem AB’de hem de diğer ülkelerde temsil edeceğiz.

Bunların dışında Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de 81 İl’de “Temsilcilikler” açmayı düşünüyoruz. Bu Temsilcilikler kanalıyla, yatırım, teknoloji, ar-ge, teşvikler, işbirlikleri sağlanması ve ticaretin geliştirlmesine katkı sağlayacağız."

DMW Hakkında:

DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği, 2000 yılında Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Günter Verheugen'in desteği ile Avrupalı diplomatlar tarafından tarafından kuruldu.

DMW’nin amacı: İnsanlığın güvenliği ve barışı için çaba harcamak, uluslararası toplumsal projelere aracılık etmek, toplumların birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak, kültürel, sosyal diyalog, ortak yatırımlar ve işbirlikleri için çalışıyor. Ayrıca, Türkiye AB ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlar başta olmak üzere, her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için diplomatik girişimlerde bulunmak, lobicilik yapmak da DMW’nin amaçları arasında.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun desteklediği DMW, Avrupa Birliği Komisyonu, Parlamentosu ile Birleşmiş Milletler’e akredite bir kuruluş ve merkezi Almanya’da bulunuyor.