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Boyner’den spor sürprizi

Boyner’den spor sürprizi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:53
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Boyner’den spor sürprizi

Türkiye’nin en sevilen alışveriş destinasyonlarından biri olan Boyner, hayatın içinden renkleri mağazalarına taşımaya devam ediyor. Boyner, spor, sinema, festival, müzik gibi hayatın en keyifli aldığımız yanlarını deneyimleten güzel organizasyonlarla iş birlikleri yaparak, müşterilerinin  bu keyifli etkinliklerle buluşmasını sağlıyor.

Boyner’in yeni sürprizi ise sporseverlere…

Boyner, koşu tutkunları için 1 Eylül’de düzenlenecek Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu kapsamında keyifli bir iş birliği yapıyor.

Boyner; Boyner İstinye Park, Boyner Cevahir ve Boyner Eskişehir mağazalarından, 29 Ağustos’a kadar 500 TL ve üzeri aktif spor alışverişi yapan müşterilerine, 1 Eylül’de gerçekleşecek Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu’na 1 kişilik katılım hakkı sürprizi sunuyor.

Spor ruhunu müşterileri ile buluşturan Boyner, önümüzdeki dönemlerde farklı etkinliklerin heyecanını yaşatmaya devam edecek.

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