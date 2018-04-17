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Boyner’de çocuk bayramı coşkusu

Çocuklara yönelik olarak dünyada kutlanan tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu çocuklarla paylaşan Boyner, 20-21-22-23 Nisan tarihlerinde sunduğu özel indirim ve sürprizlerle minikleri ve ebeveynlerini Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’ye bekliyor.

Boyner’de çocuk bayramı coşkusu

Çocuklara yönelik olarak dünyada kutlanan tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu çocuklarla paylaşan Boyner, 20-21-22-23 Nisan tarihlerinde sunduğu özel indirim ve sürprizlerle minikleri ve ebeveynlerini Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’ye bekliyor.

17 Nisan 2018 Salı 11:12
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Boyner’de çocuk bayramı coşkusu

Boyner, yetişkinler gibi çocukların da kendilerini stilleriyle ifade etmesini önemsiyor. Güneşin sımsıcak tonlarını ve enerjisini tasarımlarına taşıyan Boyner, dünya modasının en beğenilen, takip edilen markaları ile Limon Company, Funky Rock, Pink Orange, Barbie, North Of Navy, Monster High gibi özel tasarım ekibi tarafından hazırlanan koleksiyonları miniklerle buluşturuyor. Ayrıca, Boyner mağazalarında yeni satışa sunulan, özel günler için çocuk kıyafetleri tasarlayan Pamina markası da minikler için alternatif parçalar sunuyor.


Boyner’in, rengarenk çocuk giyim ilkbahar-yaz koleksiyonuna 23 Nisan’a özel avantajlı fiyatlarla şimdi sahip olabilir, mağazalardaki sürprizlerle çocuklarınızın bayram neşesine eşlik edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 17.04.2018 11:23
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