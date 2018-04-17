Boyner’de çocuk bayramı coşkusu

Boyner, yetişkinler gibi çocukların da kendilerini stilleriyle ifade etmesini önemsiyor. Güneşin sımsıcak tonlarını ve enerjisini tasarımlarına taşıyan Boyner, dünya modasının en beğenilen, takip edilen markaları ile Limon Company, Funky Rock, Pink Orange, Barbie, North Of Navy, Monster High gibi özel tasarım ekibi tarafından hazırlanan koleksiyonları miniklerle buluşturuyor. Ayrıca, Boyner mağazalarında yeni satışa sunulan, özel günler için çocuk kıyafetleri tasarlayan Pamina markası da minikler için alternatif parçalar sunuyor.



Boyner’in, rengarenk çocuk giyim ilkbahar-yaz koleksiyonuna 23 Nisan’a özel avantajlı fiyatlarla şimdi sahip olabilir, mağazalardaki sürprizlerle çocuklarınızın bayram neşesine eşlik edebilirsiniz.