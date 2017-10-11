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“Boyner Talks” en iyi blog altın örümcek ödülü kazandı

11 Ekim 2017 Çarşamba 14:58
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Her yıl en beğenilen web siteleri ve projelerinin, pazarlama, dijital ve medya sektöründen önde gelen isimlerin yer aldığı jüriyle belirlendiği ve halkın oylarıyla seçildiği “Altın Örümcek Web Ödülleri” sahiplerini buldu.

'Boyner Talks” en iyi blog altın örümcek ödülü kazandı
Modadan dekorasyona, kozmetikten aksesuara, spordan astrolojiye kadar sezonun öne çıkan trendlerini, yaşamdan, dünyadan son gelişmeleri sohbet eşliğinde bir araya getiren “Boyner Talks”, Kurumsal Blog kategorisinde Altın Örümcek 2017 ödülünün sahibi oldu. “Boyner Talks”, sektörün önde gelen isimlerin yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucu belirlenen ilk 3 blog arasından halkın oylamalarıyla en beğenilen kurumsal blog seçildi. Altın Örümcek 2017 ödülleri 31 Ekim gecesi düzenlenecek ödül töreni ile sahipleriyle buluşacak.
 
Ürün ve marka zenginliğiyle her mevsimde keyifli alışveriş deneyimi sunan Boyner’in kurumsal bloğu Boyner Talks, uzman görüşleri, hoş sohbetler, etkinlikler, günümüzden, dünyadan son gelişmeler ve trendlerle hayatımıza renk katıyor. 
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