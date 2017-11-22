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"BOSNA KASABI"NA MÜEBBET HAPİS

22 Kasım 2017 Çarşamba 15:03
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"Bosna kasabı" olarak bilinen eski Sırp komutan Ratko Mladiç'e soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlalden müebbet hapis cezası verildi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslayva Uluslararası Ceza Mahkemesi, "Bosna kasabı" olarak bilinen eski Sırp komutan Ratko Mladiç'e soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlalden müebbet hapis cezası verdi.  Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Saraybosna'nın bombalanması emrini Ratko Mladiç'in verdiğini belirterek, Srebrenitsa katliamından dolayı suçlu buldu.
Mladiç'in insanlığa karşı suç işlediği yönünde karar veren mahkeme, Mladiç'in soykırım yaptığını vurguladı. 

"MÜSLÜMAN NÜFUSU YOK ETMEYİ AMAÇLADI"
Lahey'deki mahkeme Sırp komutan Mladiç'in savaş suçlarına iştirak ettiğini belirtti. Mahkeme, "Bosna kasabı" Mladiç'in Srebrenitsa'daki Boşnak Müslüman nüfusu yok etmeyi amaçladığını ifade etti. 

MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARILDI
Kararın okunması sırasında "Bosna kasabı" Ratko Mladiç bağırmaya başlayınca yargıç, sanığın salondan çıkarılmasını istemişti. Yargıç kararın okunmasına ara vermişti. Yargıç, Mladiç'in mahkemeyle "işbirliği" yapmadığını da belirtmişti. Mladiç'in avukatı da, müvekilinin tansiyonunun yükseldiğini gerekçe göstererek kararın ertelenmesini talep etmişti. 

16 YIL KAÇTI, 2011'DE YAKALANDI 
Bosna Savaşı sırasında Sırp askerlerin komutanlığını yapan Bosnalı Sırpların komutanı Ratko Mladiç yaklaşık 16 yıl saklandıktan sonra 2011’de Sırbistan’da yakalanmıştı. Ardından Hollanda'daki Lahey’de Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. "Bosna kasabı" Ratko Mladiç 1995'te Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa katliamı da dahil 11 suçtan yargılandı. Savcılık, iddianamede savaş suçu ve soykırım zanlısı Mladiç'e müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti. 530 gün görülen davada, toplam 591 tanık ifadesine başvuruldu. 9 bin 914 kanıt mahkemece kabul edildi. Srebrenitsa katliamının siyasi sorumlularından Radovan Karaciç 40 yıl hapis cezasına çaprıtılmış, Slobodan Miloşeviç ise 2006'da Lahey'de yargılanırken hayatını kaybetmişti.


kaynak: NTV
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