“Bosch Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri” Swissôtel The Bosphorus’da

“Yaşam için teknoloji” temasını geliştirdiği tüm ürünlerde tüketicileriyle buluşturan Bosch Ev Aletleri, yaz aylarında sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin hayatını kolaylaştıran pratik ürünleriyle desteklediği “Bosch Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri” ni başlattı.

Bosch, sağlıklı, pratik ve lezzetli karışımlar hazırlamayı çok daha kolaylaştıran yeni ürünleri MES M731M – VitaExtract Yavaş/Soğuk Sıkım Meyve Sıkacağı, MMB 65G5M – SilentMixx, taşıma şişesi dahil MMB M7G3M – Mixx2Go siyah ve MMB M4G6K – Mixx2Go pembe renkli solo blenderlarıyla katıldığı bir dizi etkinlikte kurduğu stantlarda katılımcılara sağlıklı ikramlar sunuyor.

“Bosch Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri”nin ilki, 26 Temmuz ‘da Swissôtel The Bosphorus, Istanbul içerisindeki Sultan Park’ta düzenlenen Yoga etkinliği oldu. Etkinlik serisi, 15 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da yine Sultan Park’ta P5 etkinliği, 5 Eylül Çarşamba saat 19.00’da Swiss Living terasında Meditasyon, 12 Eylül Çarşamba saat 19.00’ta Sultan Park’ta Pilates ve 14-15-16 Eylül’de Swissôtel The Bosphorus, Istanbul tenis kortlarında düzenlenecek Tenis Turnuvası ile devam edecek.

Bosch ayrıca, sağlıklı beslenmeyi kolaylaştıran yeni pratik kullanımlı ürünleriyle yapılan sağlıklı ikramlıkları, 6, 13 Ağustos ve 10 Eylül’de Sultan Park’ta yapılacak Açık Hava Sineması etkinliklerinde de katılımcılara sunacak.

VitaExtract Yavaş/Soğuk Sıkım Meyve Sıkacağı sebze ve meyvelerdeki vitaminleri koruyor

2018 Reddot Tasarım ödüllü, MES M731M kodlu VitaExtract’ın soğuk sıkma teknolojisi, yavaş ve ısı üretmeyen çalışma prensibi sayesinde meyve ve sebzelerin vitamin kayıplarını önlüyor ve hazırlanan karışımlardan maksimum fayda alınmasını sağlıyor. Soğuk/yavaş sıkma (55 dev / dak) işlemi sayesinde karışımlarda kullanılan meyve ve sebzelerin vitamin ve mineral değerleri daha iyi korunuyor. VitaExtract’ın MixControl özelliği hazırlanan içeceklerin veya karışımların yoğunluğunu ve posa miktarını ayarlamanıza imkan tanıyor. Ayrıca yüksek performanslı ve dayanıklı 150 watt motor, sessizce çalışarak maksimum verimlilik sunuyor. Sağlıklı meyve suları, smoothieler, meyve püreleri ve sorbeler için 3 farklı filtre (ince, kalın ve püre)ye sahip olan MES M731M VitaExtract üstün dayanıklılığı sayesinde sert meyveleri ve sebzeleri veya dondurulmuş meyveleri kolayca sıkıyor. Kolay temizlik için özel tasarım temizlik fırçası bulunan meyve sıkacağının çıkarılabilen aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Bosch’un en sessiz blender’i SilentMixx ödüllü tasarımıyla göz kamaştırıyor.

Bosch’un sağlıklı beslenmeyi kolaylaştıran bir başka uzmanı ise 2016 Reddot tasarım ödüllü MMB 65G5M – SilentMixx solo blender. SilentMixx, günün her saatinde özgürce, kimseyi rahatsız etmeden pürüzsüz ve lezziz smoothieler yapmak isteyenler için tasarlandı. Mutfaklar için bir başyapıt niteliğinde ve paslanmaz çelik premium tasarıma sahip. Güçlü ve hızlı bir şekilde karıştıran, kesen ve püre yapabilen ürün, yenilikçi gürültü azaltma sistemi sayesinde Bosch'un en sessiz solo blenderi olma ayrıcalığını taşıyor. SilentMixx’in Easy KlickKnife paslanmaz çelik bıçağı kesim sırasında çok iyi sonuçlar sunarken kolayca çıkarılarak temizleniyor. SilentMixx’i hem yüksek hem düşük ısıya uygun ThermoSafe cam blenderi ile sıcak çorbalardan bol buzlu içeceklere kadar tüm karışımlar için güvenle kullanabilirsiniz. . ThermoSafe cam sürahi 2.3 litrelik geniş kapasitesiyle hazırladığınız lezzetli karışımları sevdiklerinizle paylaşmanıza olanak sağlar.

Mixx2Go Kompakt Blender ile leziz karışımlarınız her yerde yanınızda

Bosch’un hem iF tasarım ödülü hem de Reddot tasarım ödülüyle tescillenen göz alıcı kompakt solo blenderi MMB M7G3M kodlu – Mixx2Go ile karıştırın ve hazırladığınız birbirinden sağlıklı karışımları yanınıza alıp hayatın hızlı koşturmacasına keyifle devam edin.. Paslanmaz çelik gövde ve dayanıklı Tritan aksesuarları ile çok şık bir görünüme sahip olan Mixx2Go sıcak çorbalardan soğuk içeceklere kadar her şey için güvenle kullanılabilen ThermoSafe cam sürahisi ile son derece kullanışlı. Taşıma şişesi ile her yere taze içeceğini de beraberinde götürmek isteyenler için ideal olan ürün, kompakt boyutlu ve oldukça güçlü. Küçük miktarlarda fındık, peynir, soğan, bebek maması, sos gibi yiyecekleri hazırlamak için özel doğrayıcıya sahip olan MMBM7G3M – siyah Mixx2Go buz kırıyor ve donmuş meyveleri parçalıyor. 2 farklı hız kademesi bulunan Mixx2Go’nun çıkarılabilir bıçağı, cam sürahisi, kapak ve aksesuarları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Hayata renk katmayı tercih edenler ise Bosch’un tatlı pembe renkli şişesiz modeli MMB M4G6K kodlu – Mixx2Go’yu tercih edebilirler.