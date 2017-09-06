Bosch Ev Aletleri 2017’de bayii ağını büyütüyor

“Yaşam için teknoloji” sloganıyla yaşamımızı kolaylaştıran ürünler sunan Bosch Ev Aletleri, ürün ve hizmetlerini müşterileriyle buluşturduğu mağaza ağını genişleterek mevcut mağazalarına 2017’nin ilk 8 ayı sonunda 70 mağaza daha ekledi. Bosch Ev Aletleri, 2017 yılı sonunda yeni açılan mağazaların sayısının 100’e ulaşmasını hedefliyor. Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren mağazalarına ek olarak, yıl sonuna kadar açılması planlanan yeni mağazalarla birlikte Bosch Ev Aletleri’nin toplam mağaza sayısı 1000’i aşacak ve müşterileriyle daha fazla noktada buluşacak.

Yeni Bosch mağazaları, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini arttırmak için, hem lokasyon hem metrekare hem de konsept olarak fark yaratan bir mağaza deneyimi sunuyor. Bosch mağazaları yenilikçi hizmet anlayışı ve profesyonel ekibiyle, müşterilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde çözüm üretiyor.

Bosch Ev Aletleri, daha fazla noktada müşterileriyle buluşmaya verdiği öneme paralel olarak bayi ağı yatırımlarına ağırlık veriyor. Bayileriyle marka imajını güçlendirmeyi, bilinilirliğini ve markaya duyulan güveni de arttırmayı hedefleyen Bosch Ev Aletleri, yatırım maliyetleri açısından bakıldığında büyük bir atılıma imza atıyor. Bosch Ev Aletlerinin yeni mağazaları ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya gibi illere yoğunlaşırken, Kars, Giresun, Tokat, Niğde, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi Türkiye’nin her noktasında bulunan iller de listede yer alıyor.

Basın Bülteni