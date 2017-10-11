BOŞANMA KADINLARDA KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR

Stresle dolu bir yaşantıda ülser, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve hatta kanserlere daha çok rastlandığı bilimsel çalışmalar ile destekleniyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Akdemir, uzun süren ya da tekrarlayan, işle, aileyle ilgili olan veya bir hastanın, bir yaşlının bakımını üstlenmenin getirdiği yoğun stresleri mümkün mertebe yenebilmenin yollarının aramamız gerektiğini belirterek, bu tarz streslerin çeşitli sağlık sorunlarının tetikleyicisi olarak gördüklerini kaydetti. Akdemir, farklı türdeki streslerle kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi keşfetmeye dönük araştırmaların sürdüğünü anlatarak, boşanma stresi ve kalp krizi geçirme olasılığı arasındaki bağlantı ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

BOŞANMA KADINLARI DAHA FAZLA ETKİLİYOR

Yaşamdaki sosyal ve ekonomik durum, evlilik, iş ve diğer streslerin sağlıklı bir kişide kalp hastalığına neden olup olmadığı ya da bir kalp hastasının sorununu kötüleştirip kötüleştirmeyeceği her zaman konuşulan bir konu. Boşanma stresi duygusal, fiziksel ve ekonomik sonuçlar doğurabilen stres türlerinden biri. Duke Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, boşanma stresine maruz kalanlarda kalp krizi riskinin artıp artmadığına dair bulgular paylaştı.



Evlilik deneyimi olan 45 yaşın üzerinde 16 bine yakın erişkinin 18 yıllık takibinin sonuçları erkeklerde ve kadınlarda farklılık gösterdi. Araştırmaya göre; evliliği süren kadınlarla karşılaştırıldığında kalp krizi riski bir kez boşananlarda %24, birden fazla boşanma yaşayanlarda %77 artıyordu. Erkeklerde ise bir kez boşananlarda bu risk artmıyordu. Birden fazla boşanma yaşayanlarda ise kalp krizi riskinde %30 artış görülmekteydi. Buna ek olarak tekrar evlenen kadınlarda risk boşanan kadınlardan farklı değildi. Buna karşın tekrar evlenen erkeklerde kalp krizi riskinde bir artış gözlenmiyordu.

BİRDEN FAZLA BOŞANMA SİGARA KADAR ETKİLİ

Bu sonuçlar, evliliğin sonlanmasının kadınların ekonomik ve duygusal durumlarına erkeklere göre daha ağır bir yük getirdiğini ve fiziksel sağlıklarını daha kötü etkilediğini göstermiş olan daha önceki bazı araştırmalarla uyumluydu. Bu durum her ne kadar sigara, alkol kullanımı, gelir durumundaki değişim, depresyon bulguları gibi faktörlerle açıklanmaya çalışılmış olsa da bu çalışmanın istatistikleri bunları desteklemiyordu.



Bizzat boşanma travmasının getirdiği kısa ve uzun dönem stres, kalp ve damar sağlığı üzerine belirgin bir biçimde olumsuz etki gösteriyor. Özellikle birden fazla kez boşanmış kadınlarda bu risk neredeyse sigara ya da yüksek kolesterol kadar etkili olabiliyor. Bu grubun kalp krizi risk faktörleri yönünden büyüteç altına alınması gerekiyor.

SAĞLIKLI YAŞAMIN FORMÜLÜ MUTLU EVLİLİK

Boşanma stresinin kalp krizi riski ve diğer bakımlardan insan sağlığını neden olumsuz etkilediğine dair detaylar gelecekteki araştırmaların konusu olmaya aday. Sonuç olarak, istikrarlı, mutlu bir evliliğin eşlerin birbirlerini, bilhassa kadınların erkekleri sağlıklı beslenme, daha az alkol, daha az sigara tüketme ya da hiç kullanmama, hastalıkları zamanında teşhis etme, verilen ilaçları düzenli kullanma, düzenli uyku gibi olumlu davranış biçimlerine yönlendirdiği sağlıklı bir ortam olduğu tartışılmaz.Basın Bülteni