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Boşandığı karısını tabancayla öldürdü

16 Şubat 2017 Perşembe 13:31
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Aksaray'da bir ay önce boşandığı kocası tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Boşandığı karısını tabancayla öldürdü
AKSARAY (AA) - Aksaray'da boşandığı kocası tarafından silahla vurulan 26 yaşındaki kadın, hastanede öldü.

Hashas Mahallesi'nde ikamet eden Seher Yaşar, bir ay önce boşandığı ve konuşmak için evine gelen eski kocası Ahmet Y. (46) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Y, üzerindeki tabancayla Yaşar'ı göğsünden vurduktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seher Yaşar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ahmet Y, bir süre sonra yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Anadolu Haber Ajansı
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