Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Showroomları’nda Kış Ritüeli

Jaguar'ın performans otomobili kullanma deneyimini her türlü hava koşulunda ve her türlü zeminde güçlendirmek üzere özel olarak geliştirilen dört tekerlekten çekiş sistemi artık tüm Jaguar modellerinde sunulmaktadır.

Akıllı Güç Aktarım Dinamiğine sahip AWD sistemi Jaguar'ın karakteristik yol tutuşunun anahtarı olan dinamik arkadan itiş aktarımını daha güçlü bir arkadan itiş hissiyatı ile korumaktadır.





Tork Aktarımı

Normal sürüş koşulları altında gücün %90'ı arka tekerleklere aktarılmaktadır, kuru bir zeminde tam hızlanma sırasında ise bu değer %100'e kadar da çıkabilmektedir. Sistem ön tekerleklerde daha fazla tork gerektiğini tespit ettiğinde, çekişi korumak için gerekli olan miktarı ön tekerleklere yönlendirir ve bunu performans ihtiyacına göre dengeler. Koşullar normale döndüğünde tork arkaya tekerleklere yönlendirilir.





Tepki Değil, Ongörü

Diğer dört tekerlekten çekiş sistemlerinden farklı olarak, Akıllı Güç Aktarım Dinamiğine sahip AWD, çekiş kaybına tepki vermek yerine bu kaybı öngörür. Sistem, böyle bir kaybı öngördüğünde, kesintisiz bir sürüş keyfi sağlamak üzere torku daha iyi tutuş sağlayacak olan tekerleklere önceden yönlendirir.

Sistem her tekerleğin hızını ve çekişini, süspansiyonu, direksiyonu, frenleri ve aynı zamanda otomobilin dönme faaliyetini sürekli olarak izler; saniyede 100 kez veri toplar. Otomobilin güç kaybına neden olacak bir duruma doğru ilerleyip ilerlemediğini ve hangi tekerlek veya tekerleklerin etkileneceğini belirlemek üzere tüm bu bilgileri kullanan gelişmiş algoritmalar bulunur. Ardından tutuş kaybolmadan dengeli bir şekilde daha iyi bir çekiş sağlamak üzere tekerleklere aktarılır.





Tam Entegre Sistemler

Jaguar’ın IDD fonksiyonuna sahip AWD sistemi Anti-Blokaj Fren Sistemi, Elektronik Denge Programı ve Frenle Tork Yönlendirme dahil olmak üzere diğer tüm denge ve çekiş sistemleriyle tamamen entegredir.