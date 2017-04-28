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Borusan Oto, KKTC’nin En Prestijli Showroomunu İnşa Ediyor!

28 Nisan 2017 Cuma 14:32
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Land Rover ve Jaguar markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini Türkiye ile birlikte Kıbrıs’ta da başarıyla sürdüren Borusan Oto, ARCH Concept olarak adlandırılan Jaguar Land Rover showroom ve servis konseptini Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ne de taşıyor. Ocak ayında inşaatına başlanan tesiste incelemelerde bulunan Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, tamamlandığında KKTC’nin en prestijli tesisi olacak showroomun, Mayıs ayında hizmete açılacağını söyledi.

Borusan Oto, KKTC'nin En Prestijli Showroomunu İnşa Ediyor!
 Land Rover ve Jaguar markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini Türkiye ile birlikte Kıbrıs’ta da başarıyla sürdüren Borusan Oto, bu yılki hedefleri doğrultusunda showroom yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. ARCH Concept olarak adlandırılan Jaguar Land Rover showroom ve servis konseptini, İstanbul Avcılar ve Adana-Mersin şubesinden sonra Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ne taşıdı. Ocak ayında temeli atılan tesiste incelemelerde bulunan Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, tamamlandığında Kıbrıs’ın en prestijli tesisi olacak showroomun, Mayıs 2017’de devreye gireceğini söyledi. Borusan Oto, açılacak yeni showroomla birlikte KKTC’de yükselen satış grafiğini ve pazar payını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Uğur Sakarya: Nisan ayında ilk 3 ayda sattığımız kadar satış yaptık!
KKTC otomobil pazarının ilk çeyreğini de değerlendiren Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya Türkiye’ye oranla KKTC otomobil pazarındaki daralmanın daha fazla olduğunu belirterek, “Geçen yılın aynı dönemine göre KKTC pazarında %20 oranında bir düşüş yaşandı. Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 695 otomobil satışı gerçekleşirken 2017 yılında 563 satış yapıldı. Tıpkı Türkiye’de  olduğu gibi döviz kurlarında artış, referandum ortamı ve bunların yanında Kıbrıs Rum Kesimi ile yapılan müzakere sürecinin yarattığı beklenti ve belirsizlik durumu ilk çeyrekte satışları öteledi. Ancak Nisan ayı itibariyle pazardaki negatif seyir biterek satış rakamları artmaya başladı. Borusan Oto Kıbrıs olarak sadece Nisan ayında, ilk 3 ayda sattığımız Jaguar ve Land Rover adedi kadar satış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ilk defa KKTC’de 100 adedin üzerinde satış yapmıştık, bu yıl yeni Discovery ve 2 litre Range Rover Sport modelimizin de katkısıyla 130 adetlik satış hedefliyoruz.“
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