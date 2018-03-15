Borsan kablo’nun yeni ceo’su arbek akay

Türkiye’nin önde gelen kablo LED aydınlatma ürünleri üreticisi Borsan Kablo sanayi sektörünün deneyimli ismi Mehmet Arbek Akay’ı CEO görevine atadı. Satış Genel Müdürlüğü İstanbul Perpa’da bulunan ve Samsun’da 4 fabrikada üretim yapan Borsan Kablo, Türkiye’de 7 Bölge Müdürlüğü ile 81 ilde hizmet veriyor ve satışının yüzde 50 ’den fazlasını 4 farklı kıtaya yayılan geniş bir coğrafyada, 70’den fazla ülkeye ihraç ediyor.



Profesyonel yaşantısına 1995 yılında reklam sektöründe başlayan Akay, 2000 yılında Assan Alüminyum bünyesinde alüminyum sektörüne adım attı. Yurt dışı ve yurt içi pazarlarda satış, pazarlama ve kurumsal strateji yönetimi, bütünleşik planlama ve kurumsal performans yönetimi konularında uzmanlaşan Arbek Akay, bu süreçte verimlilik, proje yönetimi, ERP geliştirme ve değişim yönetimi ve uygulaması alanlarında da farklı projelere imza attı.

2012-2015 yılları Assan Alüminyum Kurumsal Strateji ve Pazarlama Direktörü görevini yürüten Akay, küresel pazarlar ve rekabet alanındaki bilgi birikimiyle Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in yanı sıra Avrupa Alüminyum Birliği (EAA) ve Alman Metal Distribütörleri Birliği (WGM)’nde de sektör temsilcisi olarak sorumluluk aldı.

2015 yılında, ülkemizin ilk endüstriyel alüminyum üreticisi Teknik Alüminyum’da Genel Müdürlük görevini üstlenen Akay, aile şirketinden profesyonel yönetim ve kurumsal yapıya değişim sürecine liderlik etti. Bu süreç zarfında TAM (Teknik Alüminyum Mükemmellik Kültürü) çerçevesinde mükemmellik ve insan odaklı kurum kültürü dönüşümünü de yönetti.

Akay, Genel Müdürlüğü süresince, şirketin strateji yönetiminin kurulması ve yayılımı, teknolojisinin güncel hale getirilmesi, Ar-Ge altyapısı ve yeni ürün ile rekabet gelişimi, kapasite kullanım optimizasyonu, iç ve dış pazarlarda büyüme, müşteri memnuniyeti ve güveni, iş ve saha süreçlerinin haritalandırması ve yalınlaştırılması, sürdürülebilirlik ve insan odaklılık konularında çalışmalara imza attı. Bu dönemde firma karlılığı, çalışan bağlılığı, müşteri memnuniyeti skorlarında üst düzey sonuçlar alındığı gibi bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi kurulumu, Turquality marka teşvik programına kabul ve YYS sistemine geçiş gibi zor projeler başarı ile hayata geçirildi.

1973 doğumlu olan Akay, Adolf Reichwein Gymnasium (Almanya) ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin ardından, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde ve yöneticilik kariyeri paralelinde Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisansını (Executive MBA) tamamladı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Akay, ileri derecede Almanca ve İngilizce biliyor.

Borsan Kablo Hakkında

Borsan Kablo farklı sektörlerde 15 şirket ile 2000’in üzerinde kişiye doğrudan istihdam temin eden Borsan Grup bünyesinde 1984 yılında kurulmuştur. Firma ülkemizin kendi sektöründe bakır kablo üretimi, alüminyum kablo üretimi, zayıf akım kablo üretimi ve aydınlatma ürünleri olmak üzere üç ayrı dalda kablo ve aydınlatma ürünlerini aynı marka altında üretim yapabilen tek kuruluşudur. Türkiye’nin en büyük kablo üreticilerinden biri olan Borsan Kablo, bakır kablo alanında yıllık 14.000 ton bakır ergitme ve 12.000 ton bakır tel işleme kapasitesi ile bakır iletkenli enerji kabloları, halojensiz kablolar, yeni nesil FE 180 kablolar, zayıf akım kabloları, bakır tel ve PVC granül üretimi yapmaktadır. Alüminyum kabloda yıllık 24.000 ton alüminyum ergitme ve 12.000 ton alüminyum tel işleme kapasitesi ile alüminyum iletkenli yeraltı enerji kabloları, izolasyonlu ve izolasyonsuz havai hat kabloları, tam alüminyum iletkenleri, çelik özlü alüminyum iletkenleri, alüminyum tel ve PVC üretilmekte olup bunların yanı sıra aydınlatma ürünleri imalatında Türkiye’de 29 yıllık tecrübe ile LED ve konvansiyonel aydınlatma, grup priz ve fiş baskı üretimini kendi kalıpları ve modern makine parkuruyla toplam 77.000 m2 kapalı alan ve 20.000 m2 açık alanda 4 adet üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir. Borsan Kablo, satışının yüzde 50 ’den fazlasını 4 kıtada 70’den fazla ülkeye ihraç etmekte, Türkiye’de 7 Bölge Müdürlüğü ile 81 ilde hizmet vermektedir.