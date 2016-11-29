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"BORÇLARIMIZI HİSSE VE VARLIK SATIŞI İLE ÖDERİZ"

29 Kasım 2016 Salı 12:05
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Son 1 yılda 135milyon dolar yatırımla 10 yeni hastane açan Dünyagöz borçlarını ödemek için yabancı ortak arıyor.

"BORÇLARIMIZI HİSSE VE VARLIK SATIŞI İLE ÖDERİZ"
Dünyagöz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu Akbank, Ziraat Bankası ve Odea Bank'a toplamda yaklaşık 430 milyon TL civarındaki banka borçlarının geri ödemesi için yüzde 25-30 civarında hisse satışı ve varlık satışı gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Kapıcıoğlu, ABD'li fonlar ile yüzde 25-30 civarında hisse satışı ile ilgili olarak irtibat halinde olduklarını ve varlık satışının ardından 250 milyon TL kredi borcunun daha ödenmiş olacağını, kalan borcun ise yeniden yapılandırılmasının planlandığını kaydetti. Kapıcıoğlu, şirketin banka borçlarının 430 milyon TL'ye düşürüldüğünü ve İstanbul, Ankara ve Konya'daki varlıkların satışının planlandığını, bunun da ötesinde 30 milyon dolar değerinde villa ve İstanbul'da 30 milyon dolar değerindeki bir otoparkın satışının da düşünüldüğünü kaydetti. Kapıcıoğlu, bir elektrik üretim şirketindeki kişisel payını Shanghai Electric Power Co'ya satışından Aralık ayı içerisinde beklenen 16 milyon dolar düzeyindeki gelirin borçların geri ödenmesinde kullanılacağını sözlerine ekledi. Kapıcıoğlu varlık satışlarının ardından 250 milyon TL daha kredi borcunun ödenmesinin planlandığını kalan borcun ise yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Kapıcıoğlu, "Hisse satışı için görüştüğümüz yabancı yatırımcılar 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'yi değerlendirmeyi bıraktı. Ancak, yeni yılda bu yatırımcılarla görüşmelere yeniden başlıyoruz" dedi. Dünyagöz Hastanesi'nin yüzde 25 ila 30 hissesinin satışı için ABD'li 2 hedge fon ile görüşme halinde olduklarını ve görüşmelerin Ocak ayında yeniden başlayacağını belirten Kapıcıoğlu, şirketin 135 milyon dolarlık yatırım ile 10 yeni hastane açtığını söyledi.

Dünya Göz'ün borç bakiyesi içinde Ağustos 2017 vadeli tahvilinin 86 milyon liralık son kupon ödemesi de bulunuyor.

KAYNAK:   Bloomberg News


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