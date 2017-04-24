banner197
Ana SayfaGÜNCEL

BORAJET TARİFELİ UÇUŞLARINA ARA VERDİ

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:52
Bu haber 528 kez okundu

Borajet Havayolları, yeniden yapılanma süreci çerçevesinde tarifeli uçuşlarına bugünden itibaren ara verdiğini açıkladı.

BORAJET TARİFELİ UÇUŞLARINA ARA VERDİ
Borajet Havayolları, yeniden yapılanma süreci çerçevesinde tarifeli uçuşlarına bugünden itibaren geçici bir süre ara verdiğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, yurt içinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin "ilk" ve "tek" bölgesel hava yolu şirketi Borajet Havayolları'nın, SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından yapılmakta olan İstanbul Yeni Havalimanı'na çok daha güçlü ve yenilenmiş olarak hizmet verme hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden yapılanma ve güçlenme çalışmaları neticesinde, filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebi ile oluşan teknik sorunların giderilerek uçabilir duruma getirme çalışmaları devam etmektedir. Bu sebepten dolayı Borajet Havayolları, filosunun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamasının yapılması için 24 Nisan 2017'den itibaren uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir.

Müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak, bu çalışmadan dolayı kıymetli misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için Türk Hava Yolları ile anlaşma sağlanmış olup yolcularımızın uçuşları Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilecektir."

Açıklamada, konu ile ilgili bilgilendirmenin Borajet Havayolları ve Türk Hava Yolları çağrı merkezlerinden alınabileceği bildirildi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.