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Bolu'da sağanak ve sel

09 Haziran 2017 Cuma 12:22
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Gerede ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Bolu'da sağanak ve sel
BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. 

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak Dayıoğlu deresinin taşmasına yol açtı.

Derenin taşmasıyla Bahçelievler, Dayıoğlu, Seviller ve Kabiller mahalleriyle Osmanlı Caddesi'nde bulunan 40 ev ve 70 iş yerini su bastı. Deri Sanayi Bölgesindeki kemer ve deri fabrikalarında da hasar oluştu. 

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, sağanağın etkili olduğu mahallelerde incelemede bulundu.

Kaymakamlık ve belediye ekipleri bölgede iş makinalarıyla çalışmalarını sürdürüyor. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de ilçeye gelerek zarar tespit çalışmalarına başladı. 

Belediye Başkanı Allar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde yaklaşık 2,5 saat aralıksız devam eden sağanağın ardından su baskınlarının yaşandığını belirterek, "İlçemizde yaklaşık 50 yıldır bu şekilde etkili olan bir yağmur olmamıştı. İlçemiz en büyük sel felaketini yaşadı." diye konuştu.

Selin ilçede 40 ev ve 70 iş yerinin zarar gördüğünü aktaran Allar, "Özellikle bodrum katta olan ev ve iş yerleri zarar gördü. Zarar gören yerlerin tespiti konusunda çalışma yapıyoruz. Özellikle Deri Sanayi Bölgesi ve Osmanlı Caddesi'nde sel sularının ciddi derecede hasar verdiğini, beton blokları da patlattığını gördük. Yaraları sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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