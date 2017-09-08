Bolu'da 94 kaçak yakalandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde durdurulan otobüste, ülkeye kaçak yollarla giriş yapan Pakistan ve Afganistan uyruklu 94 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsünde kaçak göçmenlerin taşındığı ihbarını alan Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda çalışma başlattı.

Sahte plaka ile trafiğe çıktığı belirlenen otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, kaçak yollarla Ağrı'dan ülkeye giriş yapan 34 Pakistan ve 60 Afganistan uyruklu 94 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Aralarında 15 çocuğun da yer aldığı göçmenler, ekipler tarafından Gerede Spor Salonuna getirildi.

Salonda bekletilen 94 kişinin işlemleri sürüyor.

Bu arada yolculukları esnasında rahatsızlanan ve kalp hastası olduğu öne sürülen bir kadın, 112 Acil Servis ekiplerince önce Gerede Devlet Hastanesine oradan da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Hasta kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kaçan otobüs şoförünü arama çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Haber Ajansı